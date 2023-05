Abril Sánchez, la joven promesa mazatleca de la natación adaptada

Mazatlán, Sin.- Para Abril Victoria Sánchez Osuna nadar es sinónimo de esfuerzo y salvación, una paz mental que ella tiene al conectar con el agua cada vez que llega a la Alberca Olímpica de Mazatlán como parte de su terapia del problema de la escoliosis lumbar que le aqueja desde hace un año.

La hoy nadadora de 13 años de edad ha afrontado el reto con valentía, apoyada por su familia, que no la han dejado ni un momento sola en su proceso. Y ahora está por dar el salto a una carrera dentro de la natación adaptada.

“Nosotros se lo descubrimos, porque la veíamos dispareja y estuvimos buscando por todos lados, con médicos y al encontrar, nos mandaron a la natación, para que se le refuercen los músculos, pero no nos imaginábamos que le terminaría gustando, porque ninguno de nosotros sabemos nadar”, relata Roberto Sánchez, papá de Abril.

Ella desde muy pequeña tuvo indicios de llamarle la atención la natación, pero fue tras la detección de su problema lumbar que sus papás Roberto Sánchez y Sujey Osuna optaron que su hija tuviera esa conexión tranquilizadora con el agua, como parte de su terapia.

“Que ella esté en un lugar que le gusta nos da esa felicidad a nosotros y el trabajo que hace en la natación, porque sí le hemos notado avance y es una motivación para ella, que no ha dejado de venir a la alberca, hasta la mismas personas de la terapia se han dado cuenta”, explicó su mamá.

La joven ha sido arropada por su familia.Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

La natación y ella han sido uno mismo

Su problema con su escoliosis comenzó durante la etapa de pandemia de Covid-19 y al ser una de las alternativas más sanas, además de fortalecer los músculos vertebrales con las modalidades de crowl y espalda, Abril encontró una motivación en el nado.

“Nosotros investigamos que la natación me ayudaría con mi problema y fue la razón por la que decidimos venir. Ya tengo nueve meses practicando y me ha gustado, yo inicié con niños más chiquitos, me daba un poco de vergüenza y no sabía nadar. Pero sí he tenido un gran avance, además de que me he sentido muy cómoda en el agua, primero llegué con otra maestra y después pasé con Karen (instructora de Natación Adaptado), quién me ha estado enseñando más y me gusta la modalidad de pecho y dorso”, explicó la joven nadadora.

Abril Victoria Sánchez Osuna nadar es sinónimo de esfuerzo y salvación. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Abril será parte de los pocos deportistas con escoliosis

Cuando llegó a las manos de Karen Aguirre, quien ha sido la entrenadora de los nadadores adaptados, como la medallista nacional Claudia Aguirre, así como David Gutiérrez y Luis Miguel Saucedo, no dudó en prepararla para lo que será su primera competencia nacional, un proceso que ha venido de menos a más, pero que el apoyo familiar, ha sido importante para ella.

“Empezó como principiante, con lo más básico y cuando me di cuenta de su problema me acerqué a su mamá para prepararla a nivel competitivo, y ellos accedieron. Ella ha ido evolucionando de buena manera, pero como todo, se nos frustra un poco, porque quiere dar ese salto, hacer las cosas mejores”, comparte Aguirre.

Por las condiciones y la curvatura de la parte lumbar, además de los riesgos que hay en otros deportes, Abril está en un proceso de ser de las pocas deportistas con escoliosis, más en un deporte tan celoso como la natación.

“El entrenamiento es similar al de cualquier persona, pero claro que tenemos que ver el tema de sus capacidades, el proceso es un poco más lento, pero siempre le echa ganas, y todo el proceso es, desde los clavados, los toques, la vuelta de campana y todo lo que implica para una competencia. Esto es de ir poco a poco, además de que también vamos entrando en confianza, ella es un poco más cohibida y tengo que preguntarle si está cansada o le duele algo, pero todo es parte de”, agregó Aguirre.

Las competencias

Al ser su primer año, Abril tendrá mucho trabajo por delante, sobre todo en los fogueos que ella pueda tener, enfocándose en sus tiempos personales y de ahí en adelante empezar a bajar tiempos, hasta los estatales y nacionales.

¿Qué es la escoliosis lumbar?

La escoliosis lumbar es una deformidad en la columna vertebral que se caracteriza por una curvatura de la misma, en forma de “S” o de “C”.