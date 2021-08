A ritmo del Corrido de Mazatlán reciben a Tamara Cruz

Mazatlán, Sin.- Luego de su notable participación en Tokio 2020, donde quedó entre las 16 mejores del mundo, la boxeadora porteña Tamara Cruz regresó a su tierra natal, donde fue recibido por familiares y amigos, en el Aeropuerto Internacional Rafael Buelna.

Al aterrizar la porteña tuvo una fiesta, ya que una banda sinaloense la recibió con el Corrido de Mazatlán, para celebrar con júbilo la hazaña que la boxeadora hizo en los Juegos Olímpicos.

Tamara, sostuvo muchos meses de preparación, y tres semanas en Tokio, donde vivió una de las experiencias más lindas de su carrera boxística y aún no quita el dedo del renglón, ya que buscará estar en Paris 2024 t traerse la tan apreciada medalla para México.

A su llegada, con un ramo de flores en sus manos y orgullosa de su partición, Tamara mencionó que esta lista para buscar otro ciclo olímpico, tal como ya lo había anunciado meses atrás.

“Estoy muy contenta de volver, no me esperaba este recibimiento, siempre me voy a mantener muy agradecía por estar presentes en mi proceso, fueron cuatro años muy largo donde hemos tenido muchas representaciones”.

"Espero mejorar para cumplir con un ciclo olímpico, y estar en los próximos juegos, me voy a enfocar a esas medallas", destacó la joven boxeadora, quien peleó en la categoría de 69 kilogramos.









