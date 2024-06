¡A correr! Este fin de semana arrancará la primera fecha del Serial de Atletismo

Mazatlán, Sin. -Este sábado 15 de junio, la Unidad Deportiva Benito Juárez, será el lugar sede de la primera fecha del Serial de Atletismo, con el fin de buscar nuevo talento, de cara a los próximos procesos municipales, estatales y nacionales.

Sin lugar a dudas, este es uno de los eventos municipales más importantes para los atletas del puerto, que por tercer año consecutivo se realizará, para ver marcas de velocidad y resistencias en las competencias de medio fondo.

El Comité Municipal de Atletismo, que preside el profesor José Guadalupe López, junto a la promoción deportiva del Instituto Municipal del Deporte, pondrán a prueba el nuevo talento, que han venido surgiendo de las colonias, así como de escuelas de nivel básico.

Para esta nueva edición, se contarán con cuatro fechas, las cuales se irán programando en las próximas semanas, para determinar a los ganadores a finales del mes de julio, para hacer un parámetro de los tiempos.

"La idea es ganarle al tiempo y convocar a todos los niños que no han participado o se están integrando a los equipos, invitarlos a que participen y ver qué cualidades tienen. No debemos descuidar a los pequeños, tenemos que darle un seguimiento, no descuidar el semillero", expresó José Guadalupe López Ramos, presidente del Comité Municipal de Atletismo.

Para saber

Como incentivo, el evento, totalmente gratuito, otorgará medallas desde las pruebas de 50 metros hasta los mil 500 metros; en el caso de las cuatro categorías de 5 kilómetros, el evento repartirá una bolsa de 30 mil pesos, con premiación para los cinco primeros lugares, en ambas ramas.