2020: Año que quedará marcado en el deporte

Mazatlán, Sin.- Por todos es bien sabido que el 2020 que ya se despide, fue un año muy complicado para el deporte en general y nos evidencio como sociedad lo frágiles que somos ante un virus que sigue en el asecho y paralizó por completo el deporte.

En el puerto, desde el 19 de marzo del 2020 las autoridades tomaron medidas para evitar la propagación del virus, cerrando los espacios deportivos y parando todas las ligas de Mazatlán, las cuales muchas se vieron obligadas a ya no reanudar.

Por cerca de tres meses, Mazatlán entró en una “crisis” deportiva, la cual poco a poco ha ido retomándose, pero el deporte jamás volverá a ser el mismo, ya que, se han tomado algunos protocolos que permiten el desarrollo del deporte.

Ahora dentro de la nueva normalidad deportiva, se tuvo que incluir la toma de temperatura, el uso del cubrebocas, gel y sana distancia, para poder llevar a cabo los eventos deportivos, que vinieron llegando poco a poco, de manera escalonada.

“Nosotros como el encargado de dar la cara por el deporte en Mazatlán, nos dimos la tarea de crear un protocolo, esto para que el deporte de poco en poco se fuera reaperturando, empezamos con la fase cero, de caminar trotar y correr, hasta llegar a donde estamos ahorita con deporte de conjunto”.





El Ciclismo, fue una de las disciplinas que mayor afluencia tuvo durante el confinamiento. Foto: Cortesía│ IMDEM





tuvimos algunas afectaciones, sobre todo de la cancelación de torneos muy importantes para Mazatlán, como un nacional de Karate, algunas copas entre otras cosas Humberto Álvarez Director del IMDEM





Dentro de las afectaciones, las ligas más importantes del puerto tuvieron que parar, siendo una de las que más masas mueven, como las ligas infantiles de beisbol, que hasta la fecha no han podido reactivar por todo lo que se implica y genera de traslado de personas.

“Derivado de la pandemia originada por la contingencia que ha provocado el Covid-19, las ligas Infantiles y Juveniles de beisbol de la Región IV, le ha afectado en gran medida la organización y desarrollo de cada liga”.

“La temporada 2019-2020, no fue posible concluir la en el tiempo programado, que regularmente termina en el mes de junio al finalizar los torneos distritales. No se tuvo participación en torneos nacionales de las fechas de la semana de Pascua y los de verano, ya que finalmente fueron cancelados, al igual que no se ha podido dar comienzo a la temporada 2021”, externó Óscar Soto Valle, Presidente de la Región IV de béisbol.

A pesar de que el 2021 está prácticamente a la vuelta de la esquina algunas ligas, no ven para cuando puedan retornar, ya que el panorama es muy cambiante y el estar a la espera causa mucha incertidumbre.





Foto: Cortesía│ IMDEM

COSAS POSITVAS DENTRO DEL DEPORTE EN MAZATLÁN.

Pero no todo ha sido malo en este año que ya se va, si no que el no tener mucha afluencia de gente en los espacios deportivos, se pudo reactivar en cuestión de infraestructura muchos de ellos y otros optaron por practicar otro tipo de deportes.

El Presidente del Comité de Ciclismo de Mazatlán Carlos Suárez, aseguró que durante la pandemia, se le vio a mucho ciclista transitar por el puerto, además de cerrar dos eventos muy importantes, como el Gran Fondo y el Ciclotour donde tuvieron gran participación de pedalistas.

“La pandemia no solo nos perjudicó en temas deportivos, si no activo de buena manera otro tipo de deportes, como lo es el ciclismo y eso es algo que nos benéfica, porque fue una de las maneras que nos mantuvimos activos”.





Lastimosamente en nuestra disciplina no pudimos llevar a cabo el serial municipal y lo tuvimos que cortar a la mitad, pero bueno, dentro de eso esperemos que el próximo año podamos hacerlo sin ningún problema Carlos Suárez

















