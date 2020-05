10 cosas que no conocías de Tamara Cruz

Mazatlán, Sin. Tamara Cruz es una joven boxeadora que la ha estado rompiendo, pues en sus puños corre sangre de gladiadora cuando está arriba del cuadrilátero. La porteña actualmente se encuentra peleando por conseguir un lugar en los juegos olímpicos y deja a Mazatlán en alto formando parte de la Selección Mexicana de Boxeo.

1.- ¿Qué te inspiró a hacer boxeadora?

“Mi papa, el me enseñó a defenderme, me enseñó las bases del boxeo y desde ahí ya no quise soltar esta disciplina para nada y dejar de entrenar”

2.- ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“Lo que más me gusta es pelear y el viajar, las concentraciones, y las personas que vas conociendo en el camino”

3.- ¿Cuándo iniciaste en este deporte?

“Inicié a los 11 años, pero desde los 9 entré en casa con mi papá, pero hasta los 11 tuve la oportunidad de ir a un gimnasio y a los 16 fue mi primer competencia”

4.- ¿Quién es tu más grande ídolo?

“Mi más grande ídolo es Juan Manuel Marquéz”

5.- ¿Cuál es el logro más importante que has conseguido en lo que llevas de carrera?

“Mi mayor logro ha sido la medalla que conseguí en juegos Panamericanos”

6.- ¿Tienes alguna derrota en el boxeo?

“Si, he tenido más de una derrota en el boxeo, entre cinco o seis derrotas, no lo recuerdo bien”





7.- ¿Cómo sería tu pelea soñada?

“Yo creo que sería representando a mi país en un escenario mundial, ganando y posicionándome en el primer lugar”

8.- ¿Cuál es tu golpe favorito?

“Mi golpe favorito, es el recto derecha, creo que es el que más utilizo y el que más me gusta”

9.- ¿Qué opinas del boxeo?

“El boxeo para mi es una disciplina muy completa ayuda a mantenerte enfocado y disciplinado y para es el deporte más lindo y más completo”

10.- ¿Quién crees que es el mejor boxeador mexicano de la actualidad?

“Para mi el mejor boxeador mexicano de la actualidad, es el Canelo Álvarez y Oscar Valdez”

11.- ¿En estos momentos que es lo que más extrañas del boxeo?

“Lo que más extrañó es poder hacer sparring, competir, pelear y luchar por representar a mi país”

La Mazatleca es una de las boxeadoras más completas en su categoría. Foto: Cortesía | Tamara Cruz













