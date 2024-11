“Yo soy porque todos somos”

Culiacán, Sin.- La música es una disciplina artística comúnmente efectuada como un medio de entretenimiento, expresión, diversión y ambientación; pero Juan Carlos prefiere utilizarla para instruir a universitarios hacia un camino de compañerismo, respeto y responsabilidad.

Juan Carlos Verdejo Zamora es un guitarrista de 38 años que se desempeña como jefe de Talleres de Formación Artística de la Universidad Autónoma de Occidente, institución a la que ingresó como maestro del Taller de Música en 2012; su ascenso casi le retira su vocación por enseñar, pero permanece dando clases por amor y vocación al arte.

Inició a tocar la guitarra desde que era muy pequeño, inspirado por su padre, quien tocaba el mismo instrumento en diversas bandas de rock locales; Juan Carlos lo veía rockear en diversos escenarios y deseó hacer lo mismo, por lo que estudió la carrera técnica de instructor en música en la Universidad Autónoma de Sinaloa.



Trabajó en una escuela de música particular hasta que las autoridades de la UAdeO lo contactaron para ofrecerle un puesto completamente nuevo en la institución, como maestro del Taller de Música, pues los artistas universitarios practicaban por sus cuentas en clubes informales creados por los mismos estudiantes.



El principio fue muy difícil porque no había un espacio designado para impartir dicho taller, ni instrumentos para prestarles a los miembros; tampoco se lanzó una convocatoria formal, pues la información se pasó de boca en boca. Solo era un joven profesor entusiasmado por enseñar, en algún salón que se encontraba desocupado.



En aquel tiempo hubo una única alumna integrando el taller; 12 años después, hay alrededor de 150 estudiantes, egresados y externos a la universidad que forman parte de esta comunidad artística, la cual crece anualmente.



“Si me voy al día uno que es ‘métete a un salón y espera que llegue alguien’, y que no llegue nadie, al día de hoy, que tenemos un salón óptimo y ahora es difícil sacarlos del salón, pues es realmente un giro de 180 grados”, expresó el docente, antes de agregar que hay “mucha demanda y eso me gusta muchísimo, que haya interés, o sea, hay tanto interés, que se tiene que hacer audiciones porque no tenemos cupo para todos los estudiantes interesados”.



Durante su paso por la Casa Lince, Juan Carlos Verdejo se ha convertido en un querido profesor, al que sus alumnos no dudan en destacar como un maestro dedicado, comprensivo, paciente, comprometido y cordial; características que él busca transmitir con el ejemplo a todos los que entran a su salón.

12 años después de su fundación hay alrededor de 150 estudiantes, egresados y externos a la universidad que forman parte de esta comunidad artística, la cual crece anualmente. Foto: Alex Morales / El Sol de Sinaloa

Ubuntu

Para Juan Carlos, la esencia del Taller de Música de la UAdeO es la unión entre los músicos, pues constantemente busca fomentar la responsabilidad, el respeto y los buenos valores entre los miembros; por lo que decidió buscar una palabra que englobe la naturaleza de este espacio extracurricular.

Ubuntu es una palabra de origen africano que funge como una regla de ética a nivel mundial, basada en la creencia de que hay un vínculo humano universal que hace que los seres humanos sean capaces de superar retos porque están conectados.

“Se refiere básicamente a que yo soy porque todos somos, es decir, yo me voy a desarrollar y yo voy a crecer y yo voy a ser mejor; pero porque a la par de mí, estoy viendo por los demás. Entonces, esa palabra quedó perfecta para el taller”.



A sus 38 años de vida, los mejores músicos que Juan Carlos ha conocido sobresalen por su calidad tanto artística como personal, “son amables, son empáticos, son muy coherentes, son muy justos, muy razonables”, debido a lo cual, el guitarrista cayó en cuenta de que “el ser una buena persona, ser un buen ser humano, también tiene que ver con ser un buen músico”.

“Si quieres tener una excelencia, como artista precisamente, tienes que estar abierto a esa sensibilidad, y esa sensibilidad te lleva a realmente vivir los valores como ser justo, ser responsable, ser cuidadoso con tus palabras; por eso siempre lo he tenido muy claro, que van de la mano”.

Muchos grupos; una familia

En el Taller de Música hay múltiples ensambles de diversos conceptos y géneros como rock, pop, baladas, boleros, funk, al igual que regional mexicano; actualmente, las agrupaciones que están activas son Andrómeda, Guts, Los Linces del Norte, Rezago, The Beat, Mirage, Copal, Los Natas, Chupapistilos, Septum, Stereo Virtual, Lost Stars, Catarsis, Winter Station, Eclipse y Ra.



Los integrantes asisten cada semana al taller, no solo a aprender cómo tocar un instrumento o teoría musical, pues también se preparan para participar en múltiples presentaciones a lo largo del año; un gran concierto cada fin de semestre; eventos especiales como tributos a grandes artistas, musicales o fechas festivas; así como colaboraciones con los talleres de danza, canto y teatro.



“Hay que tener objetivos y presentaciones para que realmente se sienta, de alguna manera, que hay un camino al que debemos de llegar”, explicó el querido maestro.



Además de motivar a los estudiantes, esta agenda artística ha convencido a amantes de la música a inscribirse en la UAdeO, solo con el objetivo de integrar el Taller de Música.



“La primera vez que supe de un caso así pues no lo creía, pensaba que era una broma; pero ya informándome más veo que sí fue algo muy real y me dio muchísimo gusto, porque eso quiere decir que algo se está haciendo bien, algo que se está proyectando fuera”, exclamó Juan Carlos.