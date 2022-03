Venados Basket cerró su primera semana de preparación

Mazatlán, Sin.- Luego de tener una semana muy intensa, donde comenzaron con los trabajos físicos y de resistencia, además de varios encuentros amistosos, el equipo de Venados Basketball, está cada vez más cerca de debutar en la temporada 2022 del CIBACOPA.

Tan solo el pasado sábado, el equipo sostuvo un try out, para complementar el talento que hay ya como base, por lo que se ubicó a varios jugadores juveniles, que tendrán la oportunidad de estar en el CIBACOPA.

También te puede interesar: Santiago Contreras se convierte en la primera firma de Venados

“Es una ventana importante para los jóvenes, no solo para los que tienen hoy la oportunidad de jugar, sino para los que vienen a ver partidos de basquetbol y tienen como aspiración llegar a este equipo".

“Ubico a los juveniles de todo el estado, la verdad los juveniles Sub 17 de Mazatlán están fuertes, creo que este try out es una buena ventana, los muchachos llegaron ahorita con ganas y a los coaches les gustó mucho”, explicó Adolfo López, quien estuvo a coordinando el try ouy, junto al coach Eduardo Bracho.

Por su parte, el equipo, cada vez, se ve mejor compactado en la duela, que recientemente instalaron en el Lobo Dome, el cual será la casa de Venados para esta temporada, teniendo varios juegos de preparación.

“Estamos trabajando mucho el tema de reacción ante las jugadas de los muchachos, se están acoplando a la duela y entre ellos, varios ya se conocen, pero están tomando este trabajo para fortalecerse”, dijo el coach Brian Semonian.

NICO GARCÍA SE INTEGRA AL EQUIPO

Uno de los talentos porteños que tendrá Venados esta campaña, es Nico García, que vuelve al equipo luego de varios años de ausencia y quien ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de James Penny y Brian Semonian.

García tuvo un buen paso por el baloncesto universitario de México y ahora espera repetir lo que hizo en el 2016, cuando apenas era un juvenil, de conseguir un campeonato para el puerto que lo vio nacer.

Nico García será una pieza clave para el planteamiento de Penny. Foto: Cortesía | Venados Basketball

“Muy feliz que después de seis años pueda estar de regreso en mi casa, con mi equipo, muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar todos los días, trabajar duro para poderme ganar un lugar en el equipo".

"Tocó vivir un proceso difícil en la universidad, batallé los primeros años, pero mis últimos tres años fueron increíbles, ahora vengo aquí con mucha ilusión, ganas de transcender y formar mi carrera profesional en México”, señaló, el jugador.