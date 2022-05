Trabajadores del ex FONCA, en paro por falta de pagos

Casi un centenar de trabajadores del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), antes FONCA, iniciaron este lunes un paro total de actividades en demanda del pago de su salario desde inicios de año y por la lentitud en el proceso de recontratación.

En una carta enviada a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, los trabajadores detallaron que a pesar de las promesas para que su recontratación sea de base y no como proveedores de servicios profesionales, en enero pasado el Sistema les informó que su situación laboral continuaría bajo el Capítulo 3000, que el inicio del contrato sería en febrero y su primer pago lo recibirían en abril.

Sin embargo, hasta el 30 de abril pasado ningún trabajador del SACPC recibió su salario, por lo que decidieron iniciar la huelga de labores de manera indefinida hasta que todos los trabajadores, con contrato actual o sin él, reciba el pago por el trabajo realizado los primeros meses del año, y haya claridad en el proceso de recontratación.

“Creemos que esta situación es una de las distintas caras de un mismo problema y tiene su centro en las promesas de las instituciones culturales. Las cabezas del sector nos dijeron cuando desaparecieron el mandato del FONCA que no afectaría a su funcionamiento, pero buena parte de la comunidad artística nos preguntábamos cómo se garantizaría que el sistema podría seguir operando y ahora vemos que sí está afectando a los programas y a la estructura orgánica con sus trabajadores”, reflexionó Edén Coronado, la compañía teatral El Rinoceronte Enamorado.

En entrevista, el dramaturgo refirió que el gremio de artes escénicas, que han participado en la convocatoria México en Escena, publicó una carta en apoyo explícito a los trabajadores del Sistema, pues los teatreros también esperan la publicación de la nueva convocatoria de este programa que tiene en pausa los proyectos artísticos de varios grupos.

“Creemos que la dirección del Sistema viene operando con los trabajadores como lo ha hecho con los grupos de artistas, por ejemplo la convocatoria de México en Escena de este año no ha salido y tiene el programa detenido y buena parte de las agrupaciones han parado sus proyectos y algunos espacios han anunciado el cierre de sus puertas; igual como a los trabajadores que les prometen resolver el problema en breve, así nos pasa a nosotros”, apuntó.

El centenar de trabajadores del Sistema denunciaron que en enero de 2022 iniciaron labores bajo la promesa de las autoridades de SACPC de que se iniciaría el proceso para su contrato fijo, pero en febrero les anunciaron que continuaría bajo este esquema, y a pesar de ello para el 27 de abril pasado varios trabajadores no habían formalizado su contrato en ningún modelo.

“Es un desastre porque no cumplen con sus compromisos, se les había prometido que iban a entrar al capítulo 1000, pero no lo han hecho y es porque no hay voluntad política del actual director, hay muchos retrasos en convocatorias, en otorgar el dinero de los apoyos. Es un reflejo del autoritarismo que estamos viviendo, todo lo decide una sola persona y no hay gestión para la opinión de los demás ni interés del director”, refirió Gabriel Pascal, del Teatro El Milagro, quien también firmó la carta de apoyo a los trabajadores.