Vuelven Pablo Perroni y Puras cosas maravillosas al teatro

Regresa en teatro presencial la historia Puras cosas maravillosas a partir del martes 18; el monólogo protagonizado por el también productor Pablo Perroni tiene cambios de infraestructura más no de contenido, afirma Perroni.

“Reestrenamos el martes 18 con un nuevo montaje por el protocolo de salud a cumplir y no necesariamente diferente, para no perder el contacto con el público a lo que veníamos realizando en cerca de cuatro años previo a la pandemia”, dice en conferencia vía Zoom desde su teatro, que cuenta "con las condiciones para que el público se sienta seguro en sus butacas, se relajen y disfruten de la función”.

Puras cosas maravillosas, es la historia original de los ingleses Duncan MacMillan y Johnny Donahoe; México fue el primer país latinoamericano al que cedieron los derechos de explotación hace cinco años.

La historia es en torno a un niño de siete años que va junto con su papá camino al hospital donde se encuentra su mamá, que intentó suicidarse. Llegan al nosocomio, pero él se queda en el pasillo, porque su mamá optó por no quererlo ver. Entonces él le escribe una lista de cosas maravillosas por las que hay que vivir.

“Reconozco que ha sido increíble y fuerte retomar el texto, regresar al personaje, porque he cambiado en este año, veo las cosas de diferente manera, las palabras me resuenan distinto, mi experiencia y lo que he vivido tiene otro significado, eso es lo increíble de la repetición del teatro, siempre es diferente, a diferencia del streaming que se graba, se produce; y si se vuelve a repetir, seguirá igual.

“Como actor y por lo que viví en la pandemia, entendí por qué la gente se conmueve tanto con la obra que habla de la soledad, la depresión, el suicidio; es una obra que te mantiene entretenido con momentos de risas, optimista y llena de luz. Cuando la volví a leer, era como si no me acordara de algunas cosas, me llegaban las sensaciones y lloraba por las situaciones, a pesar que la he hecho 200 veces”.

Sobre la empatía que despertará el texto con el público, indicó: "No creo que haya alguien que no vivió una pérdida cercana por la pandemia. De eso trata la obra, de que hay cosas que están mal y que a pesar de que el panorama se ve negro, mejorarán; ese es el impacto, que nos recuerde que las pequeñas cosas nos mantienen vivos y con la esperanza de que se ve ya la luz”.

Puras cosas maravillosas se presentará todos los martes a partir del 18 de este mes, hasta sumar inicialmente 11 semanas en el Teatro Milán.