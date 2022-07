Escenifican charla de Ofelia y Horacio en la actualidad

Un ensayo reflexivo sobre el amor erótico en tiempos de desequilibrio emocional es lo que propone La falsa suicida, una obra de teatro escrita por Angélica Liddell y dirigida por Sixto Castro Santillán, que toma como eje a los personajes Ofelia y Horacio de Hamlet de William Shakespeare para meditar sobre cómo enfrentar el amor en un presente caótico.

La obra, tras estrenarse en 2016, vuelve al escenario con la producción de La Corte de los milagros, en El Círculo Teatral, con sólo cuatro funciones en julio. La propuesta es entrar a un espacio íntimo para apenas 15 espectadores donde el lenguaje visual está hecho de una instalación lumínica para centrar la atención en Ofelia y Horacio contemporáneos.

Interpretados por Leticia Olvera y Francisco Granados, los personajes tienen referente de Hamlet, un clásico de Shakespeare, pero adaptados a la contemporaneidad y plantean una reflexión sobre qué significa sobrevivir a un suicidio, qué está dispuesto el hombre hacer por amor, cómo es entrar y sufrir por un amor no cumplido.

“El texto toma a Hamlet y recupera dos personajes para hacer una dramaturgia alejada del clásico isabelino, y pone a conversar a Ofelia y Horacio. En el texto original Ofelia no se suicida e inducimos que se cae, pero se le condena como si fuera un suicidio y no le dan santa sepultura, pero esta obra parte de la premisa de que la mujer no se suicida y qué implicaciones tiene”, describió Sixto Castro en entrevista.

A decir del director, la obra es violenta en el sentido de mostrar sin tapujos la crueldad de la sociedad y las emociones del desamor o el sacrificio del propio amor. Se muestran los pasajes infernales de dos seres en soledad, el uno con el otro violentados en su condición, y desde el horror, plantea qué está dispuesto hacer el ser humano para recibir al menos una caricia.

“Ofelia es una mujer sola, que sobrevive al suicidio y cuenta su historia, la historia de un amor necesitado y no cumplido, y de la acumulación de su propia tragedia hasta la locura. Es una mujer que pierde el sentido de sí misma y que en la obra descubrimos qué le da sentido a la vida. Al final son dos personajes imposibilitados para amar pero que se aman”, añadió.

La propuesta escénica deja la convencionalidad del teatro, y monta la obra en una casa donde apenas hay espacio para 15 espectadores sometidos a intervenciones sonoras y, principalmente, lumínicas que muestran las sombras de los personajes, los claroscuros del amor, el abismo visto de negro.

“Lo que el público verá es una obra de teatro fuera del teatro, porque se propone una forma distinta de verlo, ya no es la sala con la butaquería, estamos en una casa que propone un recorrido dentro de ella y la arquitectura, los colores, las sensaciones son completamente distintas a lo que es el teatro tradicional y a ello se suma un arte sonoro e instalación lumínica para una experiencia transgresora”, definió.

La falsa suicida se presentará los miércoles de julio a las 20:30 horas en el Círculo Teatral, ubicado en Veracruz 105, Condesa.