Presentarán en el Museo de Arte de Mazatlán el catálogo “Madera que habla”

Mazatlán, Sin.- El Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, Museo de Arte de Mazatlán, invita a la presentación del catálogo “Madera que habla”, mañana martes 19 de octubre en el patio del recinto, a las 19:00 horas.

El evento será precedido la maestra Cecilia Sánchez Duarte, directora del Museo de Arte de Mazatlán y Delegación Sur del ISIC. Además, se contará con los artistas participantes de este catálogo, que fueron parte de los proyectos Multireproducciones Reflexivas de cada año, desde el 2017 al 2021, que consistió en impresión de xilografías a gran escala con aplanadora, con el tema de Día de Muertos, apoyado por la federación a través de la Secretaría de Cultura.

Este catálogo lleva de nombre “Madera que habla” y contiene todas y cada una de las obras de los artistas que participaron, así como su contacto, y se enviará a diferentes galerías dentro y fuera del país, con el propósito de difundir, exponer y comercializar sus obras.

Algunos de los pendones realizados a lo largo de estos años se van a enviar también a San Francisco, California, donde se imprimirá el catálogo y se montará a través del Colectivo Del Rescate Cultural la exposición “Day of the dead ritual procession”, en The San Francisco Symphony, The San Francisco Foundation Mission Neighborhood Centers, The Mexican Consulate y The Mexican National Secretariate of Foreign Relations.

La presentación del catálogo se llevará a cabo de manera gratuita y apto para el público en general, de manera presencial con cupo limitado o por medio de streaming en la fanpage del Museo de Arte de Mazatlán, en Facebook.









