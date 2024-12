Preparan un cóctel de emociones para el tradicional Concierto Decembrino, en Culiacán

Culiacán, Sin.- El jueves 5 y viernes 6 de diciembre se llevarán a cabo las dos funciones del tradicional Concierto Decembrino de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, en el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán, donde servirán un cóctel de emociones a los asistentes.

Hasta 85 músicos deleitarán al público con un amplio repertorio de mucho júbilo, que atraviesa diferentes épocas de la historia musical; desde el siglo 17 hasta tiempos modernos.

El programa tendrá música navideña, villancicos; al igual que ópera francesa, italiana, alemana; melodías de Europa y América que han trascendido a lo largo de la historia.

Llamado a la armonía

El Concierto Decembrino tiene múltiples invitados especiales, destacando a Maximiliano Flores como director de orquesta; a la soprano guatemalteca Jessica Arévalo; y la mezzosoprano mexicana Itzeli del Rosario.

Acompañados de un ensamble de solistas, conformado por la talentosa Perla Orrantia; la mezzosoprano Oralia Castro; el tenor, Luis Cornejo; y otros 14 vocalistas.

Su talento, unido con el de los virtuosos que conforman la OSSLA harán un llamado al amor, paz y unión, por medio del repertorio cuidadosamente seleccionado para despertar los valores que se necesitan fomentar en la sociedad hoy en día.

“A despertar estos sentimientos de unión, paz y amor”, puntualizó Maximiliano Flores en una rueda de prensa en el Teatro Pablo de Villavicencio, escenario en Culiacán donde será el espectáculo.

“Hay una frase que dice que si nada nos salva de la muerte, que el amor nos salve de la vida, y yo creo que la música es amor”, agregó Jessika Arévalo.

Programa

El espectáculo iniciará con una abertura navideña interpretada por toda la orquesta; después seguirán con música del Barroco; luego algo de Mozart; la plegaria de la tarde de Hansel y Gretel con música romántica.

Para finalizar la primera parte del concierto, el ensamble de vocalistas, más las invitadas, interpretarán famosos coros como “The Glory of the Lord” y “Hallelujah”.

Tras una breve pausa de 10 minutos, retomarán la segunda parte del show con música festiva, antes de pasar a los duetos “Barcarola” y el “Dúo de las Flores”, música que invita a la danza, así como a la vivacidad de las emociones.

El Concierto Decembrino concluirá con el medley “The many moods of Christmas”, arreglado del americano Robert Shaw, en una traducción al español, que contará con la participación de orquesta, el coro de solistas y las cantantes invitadas.

Boletos

Las entradas para asistir al concierto pueden adquirirse de manera digital en la página www.sas.org.mx/eventos, con las siguientes tarifas:

Planta baja central: 1 mil 200 pesos

Planta baja lateral: 1 mil pesos

Mezzanine central: 800 pesos

Mezzanine lateral: 700 pesos

Balcón central: 600 pesos

Balcón lateral: 500 pesos