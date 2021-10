Patronato y residentes de la Casa del actor demandan a la ANDA

El Patronato de la Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas, que preside Jorge Ortiz de Pinedo, así como Francisco Suárez (El Mago Frank), Carlos Ignacio, Hugo Macías, Mariana de la Cruz, Paty Conde y los actores Éric del Castillo, Carla Estrada, Jacqueline Andere, Laura Zapata, Gabriela Goldsmith y Leonardo Daniel, ofrecieron una conferencia para informar que están en pie de lucha para defenderse de las imposiciones del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA, liderado por el también actor Jesús Ochoa.

Vía remota, Ortiz de Pinedo y Rafael Inclán, denunciaron ante el gremio reunido en la Casa del Actor, que en una asamblea general virtual los días 17 y 27 de septiembre, el CEN de la ANDA, los destituyó como miembros del Patronato, en un hecho sin precedentes, “ilegal, porque en nuestros estatutos no están contempladas dichas asambleas en formato virtual”.

Por lo anterior, informaron que interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Recordaron que desde hace 36 meses la ANDA no ha cubierto los gastos alimenticios y parte de la jubilación que le corresponde a cada uno de los 38 andistas huéspedes, como parte de sus derechos; un adeudo de más de 21 millones de pesos.

“La Asociación Nacional de Actores no nos debe, nos está reteniendo el dinero y si no lo entrega, no nos lo retienen, nos los están robando y digo nos, porque hablo a nombre de los huéspedes que trabajaron, que se gastaron las suelas de los zapatos en un escenario y que no tienen por qué pasar por esto”, señaló Ortiz de Pinedo.

Denunció además que en su asamblea “modificaron los estatutos con la finalidad de darle todas las facultades necesarias a esos dirigentes, para tener todo el control y manejo del patrimonio económico del sindicato", pero se violó el derecho del voto personal, directo y secreto, "como mandan las normas establecidas en la Fracción XXII Bis 123 Constitucional y el artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Acompañados por los abogados que defienden su caso ante la ANDA, Raúl Rosales y Enrique Montero, de Coello Trejo y Asociados, actores como Éric del Castillo, defendieron a los huéspedes de la casa, “que no es propiedad de la ANDA, así lo dice la Ley, no entiendo por qué las autoridades se atrasan y retrasan para solucionar este problema que ya es criminal porque no tenemos cómo mantener a nuestros compañeros que ya son ancianos, no tienen trabajo, algunos no tienen familia".

Laura Zapata alzó la voz al pedir a los agremiados “que nos unamos y defendamos nuestro patrimonio, que nos ha costado décadas de cotizaciones a la ANDA", señaló que el actual líder, Jesús Ochoa, "quiere ser todólogo y no hace nada, como dijo en su toma de protesta, que él iba pasando y lo invitaron, se nota, porque lo que está haciendo con la asociación es inaceptable. Ahora quiere acaparar la Casa del Actor y no nos extrañe que al rato quiera acaparar toda la ANDA para la que hemos trabajado todos los actores".

Rafael Inclán, vía Zom expresó su preocupación "por mis compañeros asilados, más por su salud mental, no tienen porqué preocuparse y estar como a la deriva de qué va a pasar con ellos”.

Y, al reiterar que el Patronato de la Casa del Actor está amparado contra su destitución, Ortiz de Pinedo, agrega: “Sepan que no vamos a abandonar a nuestros adultos mayores huéspedes vamos con todo por ello”.