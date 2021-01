NONO, otra opción para conocer el mundo de las letras

Mazatlán, Sin.- Quedó huérfano cuando aún era un chanchito, entre una caja de zapatos en una esquina, con el libro de José Agustín “La Tumba” como cobija, fue encontrado y adoptado por el escritor mazatleco Samuel Parra

Nono es su nombre y es 100% sinaloense, es más que un cerdito de peluche y más que un proyecto literario; tiene una vida propia aun cuando no está con su humano adoptivo.

Cultura Habrá un “maremoto” de lectura

En la búsqueda inalcanzable de su madre, encontró en las letras su refugio, sin límites para hablar de libros y de autores, y con la única preocupación de que, tanto adultos como jóvenes y niños lo conocieran, un día decidió crear un canal de YouTube y convertirse en el primer cerdito booktuber de México.

"Nono el Cerdito Booktuber nace por una necesidad de hacer algo diferente como autor, como escritor, como promotor cultural y generar una alternativa de crecimiento literario para las personas que son ajenas a la literatura y también a las que les gusta leer; pero mi propuesta es diferente, no aparece Samuel Parra ni su álter ego, sino un personaje que con humor, con ironía y con acidez puede recomendarte libros, autores y que tengas otra opción para conocer el mundo de las letras", explicó el escritor.

Su pequeña hija fue su fuente de inspiración; a ella le gustan los cerditos, por eso eligió a este animal y en vez de decir "cui, cui" cuando le preguntaba ¿cómo hacían los cerditos? ella decía "no, no", de ahí el nombre del personaje.

Es raro cómo la paternidad puede alterar tu equilibrio y permitir que un autor que por lo general escribe de la miseria humana, tenga un desborde de cursilería o fantasía.

Samuel Parra





Foto: Cortesía │ Nono Cerdito Booktuber

El proyecto surgió a inicios del 2020 y más allá de encontrar al cerdito perfecto, era también encontrar una voz adecuada y definir el público al cual sería dirigido.

"A niños no porque soy una persona muy arrabalera para hablar, muy grosero, entonces ya quería que Nono fuera así, carismático pero arrabalero, que acercara a las personas a la literatura de una manera lúdica, ácida e irreverente", señaló.

Cultura Conversarán sobre “La pandemia y la educación superior”

Nono no es Samuel Parra, es ajeno a él, lo único que los une es que no pueden vivir el uno sin el otro.

"Tiene esa inocencia que yo ya perdí a leer tantos autores de novela negra o que retratan la miseria humana y ese hilo de pureza e inocencia es lo que a mí me conecta con NONO. Soy un niño grandote, entonces para mí es muy difícil expresar mis emociones y mis sentimientos porque soy muy crudo, pero él saca lo mejor de mí, me recuerda que puedo crear contenidos, no bonitos, tampoco cursis o tiernos, pero sí de corazón, para toda la familia, me recuerda que entre toda la miseria que escribo también inocencia", detalló.

El cerdito booktuber vive en un librero, tiene su penhouse y cuando lo desea agarra un libro, lo lee y luego hace su video. Lleva una vida bonita, está en contra del consumo de la carne de puerco, prefiere que coman vacas, su libro favorito es La Tumba de José Agustín y el que menos le gusta es Rebelión en la Granja de George Orwell.

"A Nono lo que le preocupa es que nos estamos convirtiendo en el escenario que creó George Orwell en la Rebelión de la Granja, donde los cerdos empiezan a tomar el control de todo y se humanizan. En un principio decían en qué animal no puede matar a otro animal y que no pueden atentar contra un ser que camina en cuatro patas, que no pueden comer en la cocina, que no se visten como hombres, entonces le preocupa eso, que la humanidad pierda esa sensibilidad y se olvide del prójimo. A él le gusta que el mundo sea solidario, pero en la literatura la realidad siempre supera a la ficción, tiene que aceptar que hay cerdos más grandes que él, más poderoso y mientras que él está feliz en su librero, que gira el mundo", mencionó.

Nono es un cerdito muy soñador. Foto: Cortesía │ Nono Cerdito Booktuber

Puedes leer: Invita UAS al club de lectura El Caracol Aventurero

Este año, los propósitos para el booktuber son consolidar su canal, darles continuidad a los vídeos y buscar el acercamiento con editoriales para hacer recomendaciones de libros. También desearía ir fuera de las cámaras, sin embargo, por la pandemia de momento no es posible acudir a las escuelas; no obstante, no descarta la opción de hacer transmisiones especiales para alumnos en diferentes instituciones educativas.

Mientras Nono no pierda esa pureza de corazón, que es lo que lo mantiene vivo y que por momentos le permite escapar de la realidad, se podrá seguir disfrutando de su contenido en sus diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en las que aparece como NONO el Cerdito Booktuber.

Nono el Cerdito Booktuber nace por una necesidad de hacer algo diferente como autor, como escritor, como promotor cultural y generar una alternativa de crecimiento literario.

Samuel Parra, Escritor









Lee más aquí ⬇

Cultura Inicia funciones Biblioteca Central Gilberto Owen

Cultura “Mi meta es llegar tocar en una orquesta profesionalmente”: Arian Castro Murillo