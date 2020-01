¡Michael Dergar es distinguido! con el galardón a la excelencia

Mazatlán, Sin.- El talentoso pintor mazatleco, quien es un luchador social en pro de la inclusión de las personas con capacidades diferentes, fue distinguido este 11 de enero, con el Pergamino de Oro al Mérito Andrés Henestrosa, la cual es la máxima presea en Oaxaca, México.

El evento de realizó en el Teatro Macedonio Alcalá, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

La Delegación Oaxaca, adherida a la Asociación Nacional de Locutores de México, A. C.; el Grupo Editorial MRCI Producciones S. A. de C. V.; la Fundación Soprano Fany Leyva, A.C.; el diario El Imparcial; la Fundación NG, y el programa radiofónico “A Todo México”; bajo la propuesta de María del Carmen Cossío de Leyva, Secretaria Estatal de la Delegación Oaxaca, junto a la afamada escritora Isela Sedano rindieron homenaje al destacado artista, que representa a México en el extranjero con su fundación Academy of Especial Dreams Foundation.

El pintor impresionista y abstracto, Michael con su lema estandarte “Yo pinto para ayudar” ha creado un movimiento de inclusión en el arte para la comunidad con discapacidad.

Con este su lema, Dergar describe su humanidad ejemplar ante la juventud, con una vida de servicio y arte.

El artista plasma bajo las tonalidades de su paleta el grito del mundo necesitado. Dergar se ha convertido en un espíritu de color bajo la línea de ayuda.

Es por ello, que Michael Dergar recibió el máximo galardón a la excelencia; durante el evento programado a beneficio de niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos con padecimientos de cáncer y parálisis cerebral.

Michael expresa que su pasión es la inclusión, la cual es representada por medio de su trabajo como artista exitoso, y que su misión en la vida es traer conciencia y educar a la sociedad en igualdad, respeto e inclusión para nuestros artistas con discapacidad en todo el mundo.

SU FUNDACIÓN

The Academy of Special Dreams es una organizacion sin fines de lucro, que trae conciencia y reconoce el talento de los artistas con discapacidades para que se les reconozca por su arte y no se les discrimine por ser discapacitados.

Cabe mencionar que Michael Dergar como fundador y Director de la fundación no recibe ningún sueldo. Su trabajo es 100% voluntario.

Dergar posee una trayectoria profesional de más de 10 años en el arte y 20 en educación especial. El joven ha realizando más de 60 eventos y exhibiciones de arte profesional e inclusivas, apoyando como misión en su vida a artistas con discapacidades para que logren sus sueños en el arte y sean incluidos en nuestra sociedad.

Ha otorgado ayuda a la Fundación Rosa Mística y Fundación Soprano Fany Leyva A.C. y por los últimos años se unió con la Fundación SONRYEE para seguir con su misión de inclusión a través del arte.

Michael dice: “Yo pienso que todos tenemos de alguna manera alguna necesidad especial ya sea física o intelectual. Yo sé lo que se siente ser discriminado al no poder caminar por una condición que tuve de niño. Gracias a Dios, aquí estoy poniendo un granito de arena para poder ayudar y traer conciencia que tenemos los mismos sueños y aspiraciones que cualquier persona. Mi mensaje es que no ocupas ser rico o famoso para ayudar al nuestros hermanos. El ser consciente, el dar la mano, un poco de tu tiempo, una sonrisa o un saludo nos puede cambiar la vida”.

“Por medio de mi misión de inclusión y talento estamos uniendo fronteras. El arte no tiene naciones, no tiene lenguaje, ni razas o color de piel ni religiones. El arte nos une”, finaliza Dergar.

ALTRUISMO

Cabe destacar que este diciembre Michael Dergar patrocinó una posada para niños de escasos recursos en Escuinapa, además de una cena para abuelitos de un asilo, eventos organizados por su hermana Patricia, y su esposo, Ernesto Zapata, voluntarios y la familia Christian y Helen Woo.

Los abuelitos felices durante su cena patrocinada por Dergar. Dergar donó miles pesos para sillas de rueda y tratamientos. Michael Dergar recibe el Pergamino de Oro al Mérito Andrés Henestrosa, de manos de Miss Teen Mundial Oaxaca, Mhia Bornacelly.









