“Mi meta es llegar tocar en una orquesta profesionalmente”: Arian Castro Murillo

Culiacán, Sin.- Con sus metas muy claras y convencido de seguirse preparando, el cellista Arian Castro Murillo, dedica su tiempo de confinamiento a seguir estudiando y preparándose.

“Fue cosa curiosa lo que me paso en la pandemia, el principio fue como, ok las clases en línea no tengo que moverle a lugares tengo más tiempo, me voy a poner a leer y si seguí tomando mis clases pero en verano surgió un curso de violoncelo que hizo un cellista de la Sinfónica Nacional y fue un curso bastante interesante, a partir de ese empezaron a surgir más cursos, clases en las que se podida entrar de oyente, entrevista con violoncelistas bastante importantes, cursos en Argentina, en Costa Rica, muchas cosas que fueron surgiendo en línea y en vez de tener un montón de tiempo libre estaba haciendo muchas cosas”, detalló en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa y el Sol de Mazatlán.

El Cellista principal de la Sinfonietta Philomusica Juventus fundada en 2019 por el maestro Gordon Campbell, explicó que su pasión por la música nació desde pequeño y explicó fue algo inconscientemente, “probablemente siempre estuve expuesto a la música clásica, lo digo probablemente porque entre la colección de discos de mis padres hay un par de discos de compilaciones música clásica y también de niño alrededor de los siente años estuve participando en un taller del SIC que se llamaba “Alas de papel”, y en ocasiones la maestra nos ponía música y posteriormente con los años en la adolescencia estuve más con música de rock, guitarra eléctrica y acústica”.

Su interés por el cello comentó fue cuando se encontró con una banda finlandesa que toca metal pero con violoncellos y a partir de ese evento empezó a investigar el cello, “empecé a escuchar música de ese instrumento y me metí a la escuela de música así muy inocentemente tomando el instrumento por hobby y termino siendo para toda la vida”, detalló.

Al preguntarle que significa la música para el, respondió, “es un arte baste personal, profundo que causa significación en uno al escucharla al tocarla, es como un lenguaje abierto que habla más de lo que el lenguaje puede en si decir pro que aun así tiene un cierto empuje”.

Arian Castro Murillo, primer cello de la Sinfonietta Philomusic Juventus. Foto: Cortesía | Arian Castro

Para el joven musico, trabajar con Gordon Campbell es una gran oportunidad, “desde que tenemos este proyecto de la Sinfonietta y nos dirige él es bástate provechoso y especialmente poder trabajar en un conjunto de orquesta es una experiencia bastante necesaria para los músicos que aspiramos a eso, es una buena experiencia que espero nos de pie para seguir trabajando en una orquesta profesional establecida”, aseguró el Arian.

Arian quien ha participado como musico invitado con la OSSLA, el Taller de ópera de Sinaloa y la Camerata Universitaria de la UAS, el día domingo 2 de enero formó parte de la Temporada Gordon Este 2021 para Arian será dependiendo de cómo avance la situación de la pandemia, “seguiré tomando mis clases en línea y seguiré preparándome y aprendiendo más que nada para lo que venga en el futuro”.

Para culminar aseguró que su meta es llegar tocar en una orquesta profesionalmente, “realmente no me interesa ser el principal de nada, simplemente estar en una orquesta y poder crear música con un conjunto tan grande y claro si hay la oportunidad de tener un conjunto pequeño de cámara y da presentaciones como solista, pero lo principal sería estar en una orquesta, y bueno terminando la licenciatura y ya con mi título buscar algún posgrado para seguir aprendiendo seguirme preparando”, concluyó.

El día de ayer domingo 24 de enero Arian tuvo se presentó en la Temporada Gordon Campbell 2021, en donde ofreció Suites de Bach para cello, un evento el cual se puedo disfrutar presencial en La Casona de la Machado, en Mazatlán, así como también en línea.

















