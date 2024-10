“Melodías al anochecer: Volumen 3” capturó la magia de Disney y Broadway

Tras un año de intenso trabajo para dominar las técnicas de canto, los estudiantes de la academia de canto VOCE, en Mazatlán, deleitaron a decenas de asistentes en un espectáculo repleto de talento y armonías, titulado "Melodías al Anochecer: Volumen 3, Ensambles".

La Casa Haas fue el escenario de un magnífico concierto interpretado por 13 cantantes en formación, quienes amenizaron el recinto con presentaciones de dúos, tríos y ensambles, al interpretar un sólido repertorio inspirado en los clásicos de Disney y Broadway.

Fue la noche del 16 de octubre cuando los aprendices del maestro Eduardo Tapia contaron diversas historias a través de la música, desde amor hasta odio y perversión, al tiempo que vestían atuendos únicos para cada tema musical.

Rode Ríos; José Murillo; Martín Irigoyen; Frida Jaramillo; Lizbeth Carrizales; Luis Antonio; Fátima Álvarez; Yareli Ontiveros; Diana Bautista; Alejandro Pacheco; Gabriela Gordián; Romeo Estrada; Daniela Cortés; y Bela Maack se encargaron de maravillar a la audiencia con el fruto de su esfuerzo y aprendizaje.

Los cantantes interpretaron temas tanto en inglés como en español; entre estos estuvo ⁠“Soy como tú”; ⁠“Someday“; “Veo en ti la luz”; “What about love”; “I dreamed a dream”; ⁠“Tango de la cárcel”; ⁠“Suddenly Seymour”; ⁠“On my own”; ⁠“I put a spell on you”; ⁠“Tatuajes”; ⁠“Say a Little prayer”; ⁠“Mientes tan bien”; ⁠“A mi manera”; ⁠“Recuérdame”; y "Que hago yo" en versión acústica.

La audiencia no dudó en demostrar su fascinación por el espectáculo con chiflidos, suspiros y prolongados aplausos cada vez que los cantantes lograron erizar su piel.

Al finalizar el show, cada artista fue gratificado con un reconocimiento que simboliza el resultado de su arduo esfuerzo para conocer y dominar el correcto funcionamiento de su voz.