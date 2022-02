Luis Landeros Cano, al rescate del grabado en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Se dice que es el arte quien atrapa a sus discípulos y un vivo ejemplo de este lema es el maestro Luis Landeros Cano, quien a los 8 años de edad tuvo su primer acercamiento con la plástica, para más tarde convertirse en Sinaloa en el sucesor Erasto Cortés, uno de los uno de los máximos representantes de las artes gráficas.

“Mis inicios en las artes plásticas fueron a la edad de 8 años en un proyecto de gobierno del estado en donde becaban a niños de primaria para estudiar artes plásticas, ahí empezaron mis primeros pininos y fue años después que entre a la carrera técnica de artes y fotografía”, recordó el artista en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Oriundo de Culiacán, el también conocido como el Maestro Cano, se tomó de la mano de las artes plásticas desde su niñez, lo que más tarde lo llevaría a terminar una licenciatura en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia en España, logrando realizar una maestría en la que basó su investigación en Erasto Cortés, quien trajo la técnica de grabado en los años 50 al estado.

Fue a partir de esa investigación que Luis Landeros Cano se especializó en el área y en el año 2003, se enfocó en rescatar la técnica de grabado en Sinaloa, dando continuidad al fundador de la escuela de artes plásticas Erasto Cortés.

Plan de rescate

El grabado es una antigua disciplina del arte en la que se usan diferentes técnicas de impresión, donde se dibuja sobre una matriz rígida y se entinta para luego transferirlo a tela o papel.

Foto: Laura Salazar | El Sol de Sinaloa

Con el afán de conocer la trayectoria y la vida de Cortes, Luis comenzó una ardua investigación que presento en el postgrado que estudió en Valencia, sin embargo, su meta era rescatar la técnica de grabado y formar nuevos grabadores en el estado.

“Yo quería conocer al artista y saber lo que hizo, pero aparte quería rescatar el grabado y darle el impulso que necesitaba, de hecho dije yo que si ya estudie lo que me gustaba a mí, la gráfica y el grabado y tengo el conocimiento sobre Erasto Cortés Juárez, entonces hay que formar gente y formar a los nuevos grabadores”

Aun cuando esta llegó a finales de la década de los 50 al estado y muchos artistas fueron aprendices, al grabado no se le dio continuidad, desde el 2003 el Maestro Cano se ha dedicado a instruir en esta disciplina.

Foto: Laura Salazar | El Sol de Sinaloa

“En el grabado no se continuó, estaba perdido aquí y cuando termine el postgrado en Valencia me regrese y desde el 2003 empecé a enfocar alumnos en esta disciplina, porque aunque Cortes sentó las bases no se continuó, no hubo efervescencia”

Fue a partir de ahí que se comenzaron a formar los primeros grabadores que ahora tienen movilidad internacional.

De Sinaloa para el mundo

Luis, no solo se ha preocupado por impulsar el grabado a nivel estatal, visitando Pueblos Mágicos, dando clases en la Escuela de Artes Plásticas de la UAS o impartiendo desde 2011 el taller en la Escuela de Artes José Limón del ISIC, sino que además ha comenzado a dejar un precedente histórico el cual ha quedado registrado en Sinaloa.

“Asentamos el precedente de los grabados más grandes en Sinaloa, sino es que del noroeste, fue un grabado del día de muertos que estampamos en tela de 160 por 120 de ancho, era muy grande, nos vimos en una complicación muy grande, pero lo sacamos y fue una exposición muy buena que hubo en la sala Pedro Carreón”, comentó.

El artista también ha asegurado que gracias a que el grabado atrapa a quienes lo practican, sus aprendices han podido trascender en exposiciones locales y estatales, no obstante no solo se han quedado a mostrar su arte de manera regional, pues muchos ya han sido seleccionados para exponer de manera internacional.

Foto: Laura Salazar | El Sol de Sinaloa

“Mis alumnos han participado desde las exposiciones clásicas de ISIC, pero muchos también ya han expuesto en Colombia, Taiwan, Venezuela, España, México y así los cargo a todos y son los primeros grabadores sinaloenses que han salido de manera internacional”.

Para saber

Landeros Cano ha hecho intercambios y proyectos expositivos con la Universidad de Yunli, Cheng Shiu de Taiwan y la Universidad Politécnica de Valencia.

Fue él quien elevó la carrera técnica de Artes Plásticas en licenciatura en la UAS y trabajo en el proyecto “Balck Rainbow” de Cai Guo-Qiang.













