Los gusanos hambrientos de Julio Zatarain

A sus 32 años, Julio Zataráin es un joven escritor de alma libre, preocupado de las temáticas sociales, amante de las letras y del reggae, que después de hablar de la marginación, la soledad y la crisis que se vive en algunos sectores de Mazatlán con su libro de cuentos “En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre”, pasó a narrar sucesos que ocurrieron en el sur de Sinaloa en los años de la guerra agraria. Sus cuentos ya le dieron el Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2021 y ahora con su nuevo proyecto de novela histórica busca seguir vigente en el ámbito literario sinaloense.

Siete cuentos y un premio

“En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre” son siete cuentos que narran la vida de varios personajes en diferentes situaciones. “Tienen diferentes argumentos, no se combinan, aunque de repente algunos personajes de un cuento aparecen después en otro. Son parte de un mundito en donde están los siete cuentos, un tipo de Mazatlán un poco decadente, de las situaciones o espacios que no mucha gente ve, los barrios, las orillas de la ciudad, las personas que están solas, con vicios, que tienen problemas familiares, sociales, psicológicos, que los llevan por diferentes caminos”, dice Julio.

Fue hace siete años que el escritor mazatleco empezó a escribir estos cuentos, de forma individual, nunca pensó que formarían un texto en conjunto y menos que ganaran un premio.

“Son cuentos que fueron saliendo a través de talleres literarios de los que formé parte en el Museo de Arte, en el teatro Ángela Peralta, con diferentes escritores como Eduardo Antonio Parra, Enrique Serna, Hernán Lara Zavala, en cada clase te piden escribir algo y trabajarlo, así surgieron la mayoría y los fui guardando, nunca pensé publicarlos o armar un libro, hasta que me di cuenta que podía armar una propuesta estéticamente completa, que todos los cuentos tuvieran esta autonomía cada uno de ellos pero a la vez se complementaran en un universo propio. Cuando logré conseguir este universo, los junté”. Integran el libro los cuentos “Flores artificiales”, “El diablo en bicicleta”, “Las pirueta de la liebre”, “Personas a las que prendimos fuego”, “Día plástico”, “Nadar en tierra” y “El hambre de los gusanos”.

Y de acuerdo con el acta del jurado, el libro “aborda temáticas sociales de manera solvente, hace un uso certero de recursos literarios y mantiene su unidad de principio a fin”.

Mucha disciplina

Julio vivió su niñez y adolescencia un tanto alejado de las letras. Fue hasta que cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que le nació el gusto por la literatura y entonces empezó a leer a diferentes autores, a tomar cursos, talleres y cátedras.

“En la carrera vez algo de eso, es un oficio escribir, pero la literatura es diferente, se combina mucho con la crónica periodística, pero todo esto es ficción. Es la capacidad de ficcionar y sobre todo de trabajar, porque es mucha disciplina, sí hay que tener esa capacidad de poder escribir un cuento, idear estructuras, personajes, pero la disciplina es lo más importante”, comenta.

“Es entrenar mucho, practicar, mientras más escribes mejor te vuelves en el oficio y se van dando los resultados. No desesperarse, es otra de las virtudes que tiene que tener un escritor”.

Julio sigue escribiendo cuentos, pero también novela, de hecho ya tiene un proyecto terminado que espera pronto pueda salir a la luz.

“Los cuentos y las novelas son muy parecidos, a pesar de que mucha gente cree que el tamaño del libro es la diferencia, pero no, yo tengo dos novelas, una fue escrita con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y la otra la escribí independientemente. La narrativa en cuento y novela son las mismas técnicas, puedes jugar con las mismas estructuras, puedes ahondar más en los personajes, en su psicología”.

La novela que ya tiene terminada es histórica, se sitúa en la época de la guerra agraria en el estado.

“La novela ya se la propuse a la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue la que publicó el libro de cuentos, pero quiero que sea en coedición con editorial UAS. Es una novela histórica del norte de Sinaloa, en aquellos tiempos de la guerra agraria, está bien compleja esa historia del sur de Sinaloa, ando buscando que sea una coedición entre dos editoriales para poder llegar a más personas”, dijo.

También está escribiendo otro libro de cuentos que le encargó El Colegio de Sinaloa, el cual entregará en diciembre y para enero alista más proyectos.

Trabajo

Aunque el oficio de escritor es muy complicado y demandante, Julio nunca ha cesado en su interés de escribir, crear historias y darlas a conocer.

“Siempre está la vocación, muchas veces antes de lograr esto que ya he conseguido pensé en ya no hacer nada, te desesperas, hay mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero siempre la voz narrativa que tienes te llama, tienes una necesidad de expresar algo, de explicarte la vida, entonces, no creo que deje de escribir, mientras esté vivo y consciente voy a seguir haciéndolo”, explica.

A Julio le gusta leer a autores de habla hispana, a los modernistas, a los de la vanguardia, a José Revueltas, Rulfo, Julio Cortázar, García Márquez, Juan Carlos Onetti, Daniel Sada, y los autores contemporáneos a él. Sabe que todavía le falta mucho camino por recorrer en la literatura, en su mente habitan miles de ideas, personajes e historias que luchan por adquirir vida propia a través de la tinta y el papel y está seguro que algún día lo harán.

En la música

Además de ser escritor, Julio Zataráin es integrante del grupo de reggae Guerrilleros Band, donde toca la batería.

Ganador

El libro de cuentos “En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre” fue ganador del Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2021, convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, y la Facultad de Filosofía y Letras.