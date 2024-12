Llega la magia navideña al Centro Histórico de Mazatlán con la iluminación de la Plazuela Machado

Un gran nacimiento yace en la explanada, junto a un hermoso pino iluminado por múltiples luces como las que rodean los troncos de palmas, árboles y arbustos de la Plazuela Machado.

Ornamentos cuelgan del kiosco a la vez que Papá Noé y la señora Claus esperan en su cabaña a aquellos que anhelan compartir sus deseos con ellos, y llevarse una foto de recuerdo.

La tradicional iluminación de la Plazuela Machado es un emblemático atractivo turístico de Mazatlán imperdible para residentes y turistas, que otorga un ambiente mágico, festivo y tradicional a quienes disfrutan de una velada en sus negocios.

¡Que se haga la luz!

El Centro Histórico de Mazatlán se encendió ante cientos de espectadores, con una ceremonia de inauguración organizada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, e introducida por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

La fiesta contó con la participación artística del Coro Guillermo Sarabia, acompañado por el maestro Juan Pablo García en el piano, quienes interpretaron “Joy to the world”, “Hark the herald”, “The first Noel”, “Noche de paz”, y demás canciones navideñas.

La realeza carnavalera también estuvo presente en el evento, pues hubo una sección especial donde se sentó la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, Carolina Ruelas; la Reina de los Juegos Florales, Siu Ling Cotero; el Rey de la Alegría, Héctor Limón; la Reina Infantil María Paula Velarde; y la Reina de la Poesía, Givanna Valdez.

Ademas de las 12 candidatas a Reina del Carnaval Mazatlán 2025, algunas de ellas son Lesly Desireé Acosta; Mariana Valverde; Samantha Godoy; Sandra Cecilia Tirado; y Mariant Itzel Franco.