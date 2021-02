Paz y Fuentes, las dos puntas de una estrella para Malva Flores

Ganador del Premio Mazatlán de Literatura 2021, el libro Estrella de dos puntas (Planeta), es el resultado de diez años de trabajo de Malva Flores, inspirado por la investigación previa para Viaje de Vuelta, en el que cuenta la historia de la revista que fundó Octavio Paz, gracias al cual descubrió que éste "tenía una relación muy importante con Fuentes y quise saber qué pasó en esa relación entre dos escritores fundamentales".

Carlos Fuentes tenía 21 años y Paz 36 cuando se conocieron en París. Para entonces, relata la poeta veracruzana Malva Flores, el narrador estaba "poseído de una admiración previa" hacia el poeta, gracias a las lecturas de El laberinto de la soledad y Libertad bajo palabra. "Alto, flaco, nervioso, vestido de azul, la frente vasta, el mentón enérgico, los lentes gruesos", cita Flores a Paz, recordando "al talentoso muchacho que le disparaba preguntas y comentarios constantemente".

Esta es la historia de la amistad entre "los dos escritores más importantes del siglo pasado", y de una época en la que surgieron grandes obras artísticas, en medio de un ambiente de cambios sociales y que también marcó su distanciamiento.

Marcados por la primavera de Praga, el mayo del 68 en Francia y el movimiento estudiantil en México, "después del 68 se fueron separando ideológica pero también literariamente, aunque decían que coincidían en lo esencial, que eran las ideas democráticas. Pero las ideas democráticas de ambos eran muy distintas y eso los separó", agrega la autora.

"La cercanía de Carlos Fuentes con Luis Echeverría Álvarez, que es lo que empieza a distanciarlos y mucho más tarde, la anuencia de Octavio Paz a las políticas de Carlos Salinas de Gortari. Fuentes, incluso terminó siendo embajador de México en Francia y continuó su amistad con Echeverría, a pesar de que Paz y Gabriel Zaid le pedían que meditara bien sobre esa relación. Y Paz al final de sus días reconoció que se había equivocado, ‘en el caso de Salinas de Gortari, no me di cuenta de que era un patrimonialista’, dijo, eso está en el libro y en sus Obras completas. Paz siempre afirmó que los escritores deberían ser independientes y me parece que lo fue".

Esta relación tan compleja y que transcurre en un tiempo igualmente complejo, no podría tener sólo dos voces. La autora investigó también en la correspondencia de sus cercanos, logrando un retrato preciso y apasionante.

"Lo hice prácticamente todo sentada en la sala de mi casa. Si no fuera por internet, no habría hecho nada. Hay muchas universidades norteamericanas que tienen las correspondencias de estos dos escritores, pero de muchos más que consulté porque me parecía importante no sólo revisar la correspondencia entre Paz y Fuentes, sino entre sus amigos, para ver qué es lo que pasaba en el ámbito de la literatura hispanoamericana y mundial. Revisé los suplementos mexicanos desde 1950 hasta 1958 y las revistas, para ver las discusiones públicas de los intelectuales que es algo que se ha perdido y es muy notable en esos momentos".

Además, "la fortuna de la poesía es permitir a quien la escribe o la lee, observar las concordancias, o las distintas cosas que frente a nuestros ojos y mirarlas de una manera diferente, no sé si eso se tradujo en mi libro, pero es algo que creo sobre el lenguaje de la poesía", concluye la también investigadora de la Universidad de Veracruz.

Nuevo proyecto

La autora trabaja en un libro sobre Plural, la primera revista de Paz, que este año cumple medio siglo