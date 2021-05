El erotismo entrará por la ventana del baño

Culiacán, sin.- Si hay un rasgo que Elmer Mendoza comparte con su personaje, el agente Edgar el Zurdo Mendieta, es que no teme arriesgarse. La prueba fehaciente de esto es el testimonio de la sexta novela de la saga del detective culichi que el autor define de dos formas: es un homenaje al erotismo, pero también es su novela más violenta.

En palabras del propio Mendoza, en su más reciente novela, "Ella entró por la Ventana del Baño" tanto el erotismo como la violencia no solo juegan un papel de relevancia, sino que son aspectos que definen la novela.

“Siempre he hecho textos o capítulos eróticos muy breves. Ahora me propuse hacer un juego erótico para enriquecer la historia. Es la novela más extrema que he escrito, la más fuerte, donde hay más disparos y también más ruido. Los personajes involucrados aman disparar y aman las armas”, señaló.

En su más reciente entrega, el escritor sinaloense presenta la historia de Sebastián Salcido, conocido como el Siciliano, un peligroso exmilitar corrupto que estuvo encarcelado durante más de 20 años. Una vez libre y en su búsqueda de venganza, Salcido asesina brutalmente al hombre que lo puso tras las rejas.

Estos son los hechos que dan pie a que Edgar Mendieta se involucre, pues el exmilitar va por él, sus compañeros y hasta su jefe.

Paralelamente, al Zurdo le encargan otra misión: Ricardo Favela, un hombre que se encuentra en su lecho de muerte, le pide encontrar a una mujer con la que tuvo una aventura hace más de una década. Las únicas pistas con las que Mendieta cuenta para resolver este caso son que la mujer era pelirroja y se parecía a la actriz Mila Jovovich.

Estos hechos desencadenan dos historias aparentemente paralelas pero que terminan cruzándose de la forma más inesperada posible y, como es costumbre, Mendoza se guarda su última carta hasta las líneas finales de la novela.

“Intenté que la novela fuera de investigación, que no se viera rebasada, que no fuera una novela de balazos. Intenté que fuera una novela donde hubiera una combinación en la que hubiera coherencia en las historias que se cuentan y que pudieran en un momento dado coincidir”, manifestó el autor.

Escritor pandémico

Otro de los rasgos distintivos es que fue una novela escrita durante la pandemia. Elmer Mendoza no lo dijo con esas palabras, pero la firma del final lo revela así: Latebra Joyce, pandemia 2020-2021.

Cuestionado sobre cómo ha enfrentado esta situación, el autor confesó que ha salido poco desde que inició el confinamiento y el tema de su salud, por ser un hombre que padece del corazón, siempre está en contacto con su médico.

“Ahora tengo una dosis de la vacuna (contra Covid-19). Siempre estoy intentando preservarme para no meterme a un hospital y que me pueda infectar. Espero que, cuando tenga la segunda dosis, pueda ir a un hospital para poder hacerme estudios y saber cómo funciona mi corazón”, reveló.

Durante la pandemia, Elmer Mendoza logró terminar su novela Ella Entró por la Ventana del Baño, además de que ha impartido diversos cursos de forma virtual, ha participado en conferencias, ha escrito prólogos para otros autores, por lo que esta situación no ha representado un obstáculo para su creación.

“He podido escribir mucho más, dedico muchas horas a escribir y a leer, entonces creo que en ese sentido me ha beneficiado la pandemia. He organizado mi tiempo de otra manera y espero tener trabajos, si no concluidos, estar a punto de finalizarlos cuando pueda salir”, detalló.

Un buen futuro

El escritor sinaloense espera poder asistir a eventos importantes este año. Mencionó que espera poder asistir a la Feria Internacional del Libro, que se realiza cada año en Guadalajara, así como una serie de giras por Europa.

“Tendremos que ver si las olas que están por llegar de la pandemia nos permiten viajar sin peligro. Ojalá también las condiciones permitan que los mexicanos podamos viajar a donde sea necesario”, dijo.

Mientras los meses pasan y la pandemia va cediendo lentamente en algunos países del mundo (aunque en otros está cobrando fuerza), el Zurdo Mendieta se tomará un descanso mientras Mendoza saca adelante otros proyectos.













