El camino de la vocación de Sergio Ceyca

Culiacán, Sin.- Abogado de profesión y escritor por vocación, la trayectoria profesional del escritor de “Magia Moribunda”, Sergio Ceyca, inicia cuando desde la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, decidió que su camino era la Literatura, con mayúscula.

“En retrospectiva no es un salto tan loco, estudiar Derecho, fue para estudiar algo que pudiera llevar fácilmente, con buenos resultados y como Derecho es de mucho leer, podía dedicarme a leer otras cosas o a intentar empezar a escribir”, cuenta para El Sol de Sinaloa.

Oriundo de Culiacán, Sinaloa y egresado de la Facultad de Derecho de la UAS, Sergio Ceyca, dejó las leyes de lado y se adentró en el periodismo cultural, por lo que comenzó a ejercer como reportero en un medio de comunicación local, que tiempo después lo llevaría a escribir su primer libro, “No Tendrás Perdon”.

Cinco años después de su primer lanzamiento literario, Ceyca, ha llegado a su segundo libro, “Magia Moribunda”, el cual comenzó a ser escrito en el 2018 en forma de pequeños relatos que ahora dan vida al volumen editado por “Ediciones del Olvido”.

Magia Moribunda

“Magia Moribunda” es un libro de cuentos de terror y es el segundo publicado por Sergio Ceyca, en el cual plasma un universo de violencia, humillación y miseria humana.

En esta obra literaria, Ceyca representa un escenario sinaloense, nombrando como seña constante el Río Tamazula, el cual atraviesa la ciudad de Culiacán. Sin embargo, para darle un aire de terror a cada historia, él borra el nombre de la ciudad donde ocurren los hechos, para que así quede a la imaginación del lector el lugar donde se está llevando a cabo la historia, que puede ser cualquier otro lugar del país.

“La idea de borrar el nombre de la ciudad, tenía que ver con darle una aire de terror a las historias que pudieran ocurrir en cualquier lugar. Por eso no hay rasgos específicos de la ciudad, y la idea inicial fue que en cualquier ciudad del país que es atravesado por un río, pudiera ser hogar de estas historias”.

Sergio Ceyca plasma en esta colección cuentos, la fantasía como respuesta a algunos acontecimientos que no pueden ser evitados y al comportamiento humano que puede llegar a ser difícil de cambiar.

"Magia Moribunda" es el segundo libro publicado de Sergio Ceyca. Foto: Cortesía | Sergio Ceyca

El libro

Esta obra salió a través de la editorial “Ediciones del Olvido”, el cual es el primer libro de la colección de la casa editora y el segundo impreso por la misma.

Sergio Ceyca publicó este libro hace un mes y ya fue presentado en el Festival de Terror, Fóbica, el cual se lleva a cabo cada año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Aunque este escrito tiene poco tiempo que fue lanzado a la luz pública, Sergio Ceyca, comenta que le ha ido bien pero que espera, que pronto, pueda tener una mejor respuesta del público.

“Como hace poco comenzamos a repartir los ejemplares, no todos lo han podido leer, pero, a los presentadores del Fóbica, les gustó, en especial, les gusto el cuento de “Magia Moribunda”, y apenas estamos por presentarlo en Sinaloa, y en otros eventos, apenas estamos entrando en movimiento”

“Magia Moribunda”, ya fue presentado en la Feria del Libro del Cobaes y próximamente estará siendo presentado en Mazatlán en la Casa Hass el próximo 18 de noviembre y el sábado 20 de noviembre se estará presentando en el evento “Todo Chilo” en el Parque las Riberas. Además de presentarse en línea el jueves 25 de noviembre en el México Centro Contemporáneo.

La génesis

Originalmente el libro estaba titulado bajo el nombre de “En los negros mares del infinito”, y trataba sobre la historia de un periodista de ovnis y cada capítulo era una historia. Sin embargo, hace dos años, Sergio cambió el giro y comenzó hacer de cada capítulo un cuento individual, dejando la historia del periodista en un solo cuento que se llama “Hacia los negros mares del infinito”.

“El libro se llamaba “En los negros mares del infinito” y trataba de un periodista que se llamaba Fermín Gaménidez y la idea era que el libro fuera una novela, pero no me gustó y fue mientras escirbía el libro del Fonca que algunos cuentos se me vinieron a la cabeza que eran parte del libro de ovnis y agarré o lo empecé a medio despedazar y mejor hice los cuentos de forma individual”

El libro está compuesto por ocho cuentos dividiendo la mitad de ellos de fantasía y el resto en historias más realistas, mezclando la violencia con lo fantasioso, dejando en el libro un toque de literatura terror sin serlo.

PROYECTO

“Magia Moribunda” también fue impreso en la Casa del Hijo del Ahuizote, la imprenta de los Hermanos Flores Magón donde imprimían el periodico “Hijo del Ahuizote”.

20

De noviembre próximo se presenta Magia Moribumba en el Malecón de Culiacán.

"Magia Moribunda" será presentada el próximo 20 de noviembre en Culiacán. Foto: Cortesía | Sergio Ceyca

2

Son los libros que ha publicado el joven escritor a la fecha.









