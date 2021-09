Abren diálogo sobre libertad de expresión en México

El escritor Mario Vargas Llosa anunció que la Bienal de Novela que lleva su nombre se extenderá un día más para continuar con el diálogo sobre la libertad de expresión en el periodismo mexicano, que inició el miércoles en el Foro internacional. Los desafíos de la libertad de expresión, organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Fundación Internacional para la Libertad, y que generó gran revuelo entre los periodistas participantes.

“Ayer, a dos años y medio de ese primer encuentro, se celebró una interesante reunión de periodistas mexicanos quienes hablaron de la libertad de expresión en México; periodistas muy críticos del gobierno y otros muy afines a éste presentaron planteamientos muy encontrados. Entonces Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín han decidido participar de manera conjunta preparando este anticipo de la bienal que se va a extender un día más para que la incorporación del anticipo no reste espacio a las mesas redondas”, refirió el escritor quien también participó en el foro de ayer.

El Premio Nobel de Literatura consideró necesario expandir el espacio de reflexión y análisis sobre la situación actual de censura y restricción que se vive en México. De hecho, en su participación ayer en el foro, Vargas Llosa criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus agresiones a periodistas durante las conferencias matutinas.

La intención de extender un día más la Bienal es para dar espacio a que otros periodistas y analistas conversen sobre los diferentes problemas en México alrededor de la libertad de expresión.

Vargas Llosa también anunció que la cátedra que acompaña a la Bienal de Novela tendrá ahora tres personas en su dirección y no sólo una como antes. Se trata de Raúl Tola, periodista y escritor peruano; Ramiro Villa Padierna, periodista y consejero de España en Alemania, y Darío Lopercido, exministro de cultura en Argentina y exdirector del Teatro Colón en Buenos Aires.

Etnografía de la novela en español

En el marco de la inauguración de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, los cinco finalistas del Premio de Novela participaron en una charla donde discutieron desde el origen creativo de su obra hasta el impacto de la narrativa en español que, coincidieron, cada vez se extiende más en el territorio literario.

Rosa Montero, Carmen Boullosa, Selva Almada, Alejandro Zambra y Juan Gabriel Vásquez integran el grupo de los finalistas de la Bienal quienes platicaron con la escritora peruana Patricia del Río. Los novelistas confirmaron que, desde el estilo propio, un relato de largo aliento es un ejercicio para entender el mundo que habitan aun incluso cuando la historia que cuentan sea mera ficción.

“Los novelistas vamos detrás de los hechos para contar lo que la historia fáctica no cuenta que es el lado moral, emocional de los personajes, meterse en su imaginación moral y tratar de reconstruir lo que no se ve. La novela cuenta lo invisible del lado visible. Es el espacio donde renunciamos al juicio moral, donde entramos no para condenar sino hacer un intento de comprensión de lo que no puede ser entendido de otra manera”, refirió Juan Gabriel Vásquez.

“Una novela es una maquinaria, es un edificio que uno va construyendo poco a poco. Cada novela para mí es un volver a revelarme contra la lógica de los lenguajes”, añadió Carmen Boullosa quien participa con su libro Eva.

El jurado deliberará entre las cinco novelas participantes, una por autor, y antes del término de la Bienal, el próximo domingo, anunciará al ganador. Todas las actividades del encuentro pueden verse en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera gratuita.