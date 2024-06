Las Leonas es una obra de reflexión basada en el amor propio: Francisco Oyanguren

Uno de los mejores elencos femeninos de los que se tenga memoria en los últimos años llegará a Mazatlán y Culiacán con la presentación de Las Leonas, obra de teatro protagonizada por Angélica Aragón, Lupita Jones, Victoria Ruffo, Mara Patricia Castañeda y Paola Rojas.

La obra es una comedia que habla del empoderamiento del ser humano, “no toco temas feministas, no es mi intensión envolverme en una bandera verde y salir a pintarrajear monumentos, simplemente lo que yo quiero es que todos en esta obra se rían es una comedia ligera de reflexión, pero también que se sientan identificados en algunos de los personajes que interpretan estas grandes actrices”, explicó en rueda de prensa Francisco Oyanguren, autor original de Las Leonas.

Oyanguren confesó que esta puesta en escena ha sido una obra entrañable la cual escribió el año pasado en una catarsis personal, dejando en claro que es un homenaje al género femenino, “está enfocada muy en las mujeres, porque las leonas protegen a sus crías, nunca dejan que el león maltrate a su entorno y siempre están empoderadas, se trata de tener un empoderamiento bien entendido y se tocan muchos temas diferentes”.

Detalló que está basada en dos actos, “es una comedia de reflexión y está basada en el amor propio en la importancia de cómo superar nuestros propios miedos y cómo conocer tu elemento, esta intenta que todos saquen esa leona que llevan dentro, particularmente al ser interpretada por mujeres, pues que saquen lo leonas que llevan dentro y si eres hombre que saquen lo león que llevas dentro”.

Más de Francisco Oyanguren

Ha sido reconocido por la Asociación de Periodistas Latinos en Estados Unidos con el reconocimiento: “Orgullo Hispano”, mismo que le fue entregado en el año 2012 en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Ese mismo año recibe del alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Villaraigosa, el reconocimiento como Autor Hispano del año, por su obra: “Perfume de Gardenia”, reconocimiento que le fue entregado en el teatro Nokia de dicha ciudad.

Mazatlán

Las Leonas se presentará en Mazatlán este próximo miércoles 5 de junio en el Teatro El CID, la venta de boletos es en taquilla del mismo teatro de martes a domingo de 10 am a 6 pm, así como también por www.taquillared.com.

Los precios son: VIP - $1,223.00 ($1,080.00 Boleto + $108.00 C. x Serv. + $35.00 TC); Preferente - $1,113.00 ($980.00 Boleto + $98.00 C. x Serv. + $35.00 TC); General - $998.00 ($880.00 Boleto + $88.00 C. x Serv. + $30.00 TC).

Culiacán

En la capital sinaloense, la obra se estará presentando este próximo jueves 6 de junio en el Teatro MIA, la venta de boletos es en taquilla del Teatro MIA de lunes a viernes de 11 am a 6 pm y sábado: 10 am a 2 pm o www.taquillared.com.

Los precios son: VIP: $1,100 (en efectivo) $1,135 (con tarjeta); PREFERENTE: $990 (en efectivo) $1,025 (con tarjeta); General: $825 (en efectivo) $860 (con tarjeta).