Lanzan convocatoria para aspirantes a la Corona del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021

Mazatlán, Sin.- El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, dirigido por José Ángel Tostado Quevedo, en un coctail celebrado en la antigua Hacienda Textilera en Villa Unión, lanzó la convocatoria para los aspirantes a la corona del Carnaval Internacional de Mazatlán 2021.

Presidieron el evento el químico Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán y su esposa Gabriel Peña Chico, presidenta del Sistema DIF Municpal; así como el cortejo real del Carnaval 2020, Libia II, Reina del Carnaval; Brianda I, Reina de los Juegos Florales; Paco Vazga, Rey del Carnaval; Ramsés, Marqués; el cortejo infantil, Valentina Íñiguez, Reina Infantil y Ximena González, Reina de la Poesía.

La edición del Carnaval número 123, a celebrarse del 11 al 16 de febrero, llevará por nombre "LANO, un viaje por el tiempo". Es momento de retomar fuerzas, de despertar y recordar lo grande que somos como humanidad, de dar un viaje y recorrer los inventos, suceso y personajes que han construido la hizo Universal, el sentido de la vida para mirar hacia el futuro.

La palabra Lanao proviene del Latín "navis" que significa navío, nave. Pieza fundamental de este carnaval será una carismática niña llamada "Clocki" (clock= reloj) quien viaja en una misteriosa máquina del tiempo y nos llevará a conocer la historia del carnaval y la historia universal. A través de todas las épocas buscará a la soberana del carnaval "la Reina del tiempo".

Puedes leer: Marida vino con antojitos mexicanos

Respecto a la incertidumbre generada si habría carnaval el próximo año o no, debido a la pandemia, Tostado Quevedo señaló que los preparativos siguen adelante para desarrollarse en la fecha estipulada, sin embargo no descartó un posible cambio de fechas si la situación en ese entonces no lo permite.

Seguimos con la preparación de todo con la intenciones principal y con la esperanza que todo va marchando correctamente, pero los preparatoria tienen que caminar.

Tostado Quevedo

Agregó que en su momento las autoridades encargadas darán a conocer los protocolos que se llevarán a cabo en la celebración conforme a la nueva normalidad.

CONVOCATORIA

La convocatoria para los y las aportantes de la corona quedará abierta a partir del lunes 17 de agosto y cerrará el 23 de septiembre a la 17:00 horas. La recepción de solicitudes serán recibidas en las oficinas del Instituto de Cultura, ubicado en la avenida Miguel Alemán 203, colonia Centro.

También quedarán abiertas las convocatorias para el Premio Clemencia Isaura de Poesía, concurso de comparas del desfile de Carnaval, Gran Baile de Embajadoras y Gran Baile Infantil.

Para mayor información de cada una de las convocatorias visitar el sitio web culturamazatlan.com





Lee más aquí ⬇

Cultura El Instituto Sinaloense de Cultura ya tienen los recursos para apoyar a los creadores sinaloenses