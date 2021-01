La idea es promover la lectura y a los autores de todo el mundo

Culiacán, Sin.- Convencida de que el público debe de tener muchas opciones de actividades para realizar en casa, la escritora Karina Castillo, dedicó parte de su confinamiento junto con José Manuel Baltazar, en crear un maremoto el “1º Encuentro Internacional Mar de Lectura.

“José Manuel y yo siempre hemos tenido una buena amistad y siempre hemos sido muy inquietos, ya teníamos pensado hacer un evento en grande que la gente no olvidara nunca, y así fue como poco a poco nació este encuentro en el que se involucrar autores nacionales e internacionales para promover la lectura”, detalló en entrevista para El Sol de Sinaloa y El Sol de Mazatlán.

Este primer encuentro el cual será vía zoom, es una propuesta literaria destinada a público de todas las edades, donde se conjuntarán actividades de escala cultural, como lo son: conferencias, presentaciones de libros, talleres de creación literaria, entrevistas, charlas literarias, entre otras, en el que la lectura es la protagonista; este contempla a 26 escritores de prestigio nacional e internacional como: Élmer Mendoza, Rodolfo Naró, Guillermo Roz (Argentina), Luca Benassi (Roma), Cristina Expósito (Sevilla), entre otros.

“Creo que el público se merece tener un encuentro de este tipo, creo que las personas necesitan tener muchas más opciones, porque así como hay gente que le gustan los corridos y el reguetón, habrá gente que le gusta los boleros, entonces es por eso que surge Mar de Lectura, para tener una gamma de posibilidad para todos los gustos”, refiere la escritora.

Al preguntarle ¿Qué es lo que desea ofrecer al público en Mar de Lectura?, esto fue lo que respondió, “yo quiero ofrecerles la oportunidad de poder adentrarse al mundo de las letras, si hay personas que no han leído nunca en su vida que tengan la oportunidad de acercarse a la lectura de conocer a los autores, que tengan la oportunidad de acercarse a los libros, de acercarse al corazón de los autores, de ver la posibilidad cultural y la conexión que puede haber entre varias partes del mundo unidos todos con el mismo fin”.

Sobre el nombre del encuentro, Castillo comentó que la idea era buscar un nombre bien representativo, “buscamos un nombre que siempre lo llevaran en la mente y en el corazón, que fuera muy simbólico y es por eso que escogimos Mar de Lectura, porque creemos que la lectura eso es, un mar, un océano, una posibilidad de abrir fronteras de navegar y arriesgarse”, explicó.

Foto: Cortesía │ Pixabay

La escritora de “Anzuelos de la memoria”, detalló son 19 patrocinadores quienes están apoyando este evento, así como 26 autores participantes quienes aseguró aceptaron inmediatamente desde el momento que se les giro el oficio a pesar de ser un evento sin fines de lucro, “se quedaron autores pendientes que esperemos que el próximo año, que a pesar tal vez ya no haya pandemia tengamos la oportunidad de llegar a muchas personas, porque cuando ya las actividades vuelvan a la normalidad quien sabe cuántas posibilidades habrá, pues la gente ya vuelve a lo cotidiano, a la rutina, ojala otra vez haya todavía este espacio para seguir llegando a muchas personas y seguir fomentando la lectura y promoviendo los autores de todo el mundo”.

POR MENCIONAR ALGUNOS

Entre los autores participantes la escritora destacó a un joven mazatleco Ismael Canek, quien presenta su primer libro “Líbrame del miedo”; también mencionó a Rodolfo Naró de Tequila, Jalisco quien presentará dos libro que no ha publicado recién le acaban de llegar de la editorial; Oscar Manuel Quesada, con la lectura de novela inédita “La casa siempre viva”; así como también destacó la presencia de tres internacionales, Cristina Espósito (Sevilla) con la del libro “Ciclista con Bigote”; Guillermo Ross, (Argentino) quien ofrecerá una charla literaria de novela negra junto con Elmer Mendoza; y por último Lucca Benassi (Roma), con la lectura de poemas en Italiano, traducidos al español por Laura león Virgilio.

Foto: Cortesía │ Mar de Lectura

LA PANDEMIA

Sin duda alguna la contingencia sanitaria causada por COVID-19 golpeo económicamente también a los escritores, a lo que la también la profesora de la Escuela Náutica de Mazatlán, opina, “aquí hay algo bien curioso porque las ventas se pudieron ver elevado porque ellos mismo y sus promotores se dedicaron a seguir fomentando, difundiendo la obra, pues de alguna manera eso les ayudo económicamente, pero los que no tuvieron difusión los que de ninguna manera sus agentes literarios no los pudo colocar en algún espacio para seguir produciendo si fue muy difícil”.

Foto: Cortesía │ Mar de Lectura

Asegura además que por otro lado también está el beneficio de la tecnología, “lo que le permitió a muchos autores dedicarle todo este tiempo a escribir libros digitales, yo por ejemplo la verdad no me he atrevido sigo en lo tradicional me siguen gustando los libros, como palparlos, subrayar la frase que me gusta y todo eso, y considero también que los libros no van a desaparecer, si desaparecen los libros desaparecemos nosotros los escritores y no queremos desaparecer por eso seguimos escribiendo para seguir manteniendo vivos a los libros”.

Por último la promotora cultural comentó que ella cree que Sinaloa si ha crecido en el hábito de la lectura, “creo que hay muchos programas de lectura que han ayudado a aumentar este hábito y creo que las escuelas están jugando una parte muy importante en todo junto con la Secretaria Publica que ha venido respaldando todo este tipo de proyectos”, concluyó.





