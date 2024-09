Judith Cárdenas: Poemas que resuenan en medio de la violencia y la incertidumbre en Culiacán

Culiacán, Sin.- La lucha contra el crimen organizado; las desapariciones forzadas de civiles; y la violencia que padecen las calles de Sinaloa, sirvieron de inspiración para que la poeta documental culiacanense, Judith Cárdenas, escribiera los poemarios: “Dentro” y “Fuera”.

Tras atestiguar distintos sucesos violentos, la promotora cultural salió adelante plasmando su sentir en pequeños poemarios de estilo plaquette, que recopilan versos escritos desde una postura de resiliencia, empatía y complicidad para aquellos que tampoco quieren formar parte de un mundo lleno de ferocidad.

“Me gustaría que personas que sienten o piensan como yo pudieran encontrarse acompañados, porque pareciera que cuando no te sumas al tren del delirio buchón, estás loco; y a lo mejor sí, pero no es nomás una persona que no quiere vivir esta realidad”, manifestó la poeta.

Antologías, revistas y periódicos nutren las obras de la promotora cultural, quien tenía la idea inicial de crear un solo poemario inspirado en estos temas; sin embargo, terminó dividiendo su trabajo en dos vertientes: “Dentro” y “Fuera”.

La primera se trata de poesía existencialista, que busca causar un análisis personal en el lector siguiendo una línea feminista y protestante; mientras que la segunda explora el mismo género desde un enfoque documental, con la finalidad de generar conciencia.

“Hay varios temas de impacto social fuertes, que normalmente se tratan desde el morbo; pero una intención personal es abordarlos desde la ternura, desde la empatía; no del chisme”, detalló.





La violencia vuelve a acechar

El Instituto Sinaloense de Cultura programó la presentación de “Dentro” y “Fuera” para el jueves 19 de septiembre en el Centro de Literatura, ubicado en Culiacán; lo que no estaba previsto era que el evento se viera amenazado por una incertidumbre similar a la que abunda en las estrofas de los plaquettes.

Cárdenas sostuvo una entrevista exclusiva con El Sol de Sinaloa por vía telefónica durante el encierro voluntario que vivió la sociedad culiacanense, a causa de repetitivos altercados, que no provocaron más que pérdidas y pánico desde la mañana del 9 de septiembre.

Durante la segunda semana del mes, la ciudadanía permaneció en sus casas por miedo a ser separados de sus familias, o quedar entre el fuego cruzado de civiles armados y militares; tragedia que se asemeja al enfrentamiento ocurrido en octubre de 2019, popularmente conocido como “Culiacanazo”.

En la entrevista, la escritora aclaró que los poemarios tienen el objetivo de acompañar el proceso emocional de personas que han sobrevivido a eventos dolosos, por lo que se crearon especialmente para alcanzar a un público norteño.

Así, dicho segmento de la población podrá ver este tipo de sucesos a través de sus ojos, desde “una sensibilidad emocional, más que desde la rabia; más que desde solo la protesta; desde solo popularizar; es como… intimar con personas resilientes de la violencias”, agregó Cárdenas.

Nacida en cuna de libros

Judith es una promotora cultural, actriz y productora de artes escénicas que trabaja desde la dualidad de otra de sus pasiones: escribir; pues, tras egresar de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la mayoría de sus textos son pensados desde la idea de llevarlos a escena.

Su hábito por la lectura se desarrolló desde que era pequeña, pues su madre trabajaba como maestra de apoyo para niños que tenían problemas con esta habilidad; por lo que, Judith creció rodeada de memoramas, rompecabezas y demás juguetes que tenían que ver con la literatura.

Aprendió a leer a los 4 años y desde entonces quería devorar todos los libros que se cruzaran en su camino; los cuales la ayudaron a aprender sobre diferentes sociedades, perfiles y demás cosas del mundo, cuya existencia desconocía.

Con las habilidades y conocimientos que adquirió por medio de la lectura, la productora escénica se ha dedicado a fusionar sus pasiones; no sólo para promover el arte, sino también con el fin de generar un impacto social.





Su trayectoria como artivista

Cerca de cumplir 34, la joven intérprete lleva 16 años haciendo escena y actualmente, utiliza sus dotes teatrales para el activismo en su labor como coordinadora del frente escénico de Mujeres Creando Sinaloa, desarrollando estrategias de dirección que liberen a las artistas de violencias patriarcales.

“Para las actrices, y los actores también, todavía está esperando una especie de indicación militar a partir de humillaciones, competencias, manipulaciones”, reveló Judith.

Una de las tareas que más la han ocupado como directora es romper con el patrón de violencia que se ejerce desde la docencia escénica. Por ello, Judith Cárdenas se dedica a generar políticas públicas para las mujeres actrices.

“Todavía hay un chorro de métodos pedagógicos arcaicos que tienen al artista escénico todo distorsionado, todo lastimado, todo lacerado; y como siempre, las mujeres más oprimidas”, agregó.

Tiempo atrás, la poeta dirigió Buelna 38, una casa creativa que estuvo vigente cuatro años; tenía una galería, salones que se compartían para distintas disciplinas y un pequeño foro. Allí se creó el programa Expresso Teatro, un encuentro de microteatro, similar a lo que es un cortometraje en el cine.

También ha fusionado la escena con la literatura poética, en el programa “Martes de Poesía”, espacio que fundó con el fin de que los escritores locales se reúnan semanalmente para compartir sus creaciones con otros aficionados de este género.