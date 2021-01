Iniciará ISIC sin adeudos el 2021

Culiacán, Sin.- Gracias al apoyo estatal, el Instituto Sinaloense de Cultura recibió 4.8 millones de pesos, necesarios para liquidar el 100 por ciento de los adeudos que tiene la institución con proveedores de servicios, por lo que durante los 10 meses que restan de esta administración no se adquirirá más deuda.

Lo anterior lo informó Papik Ramírez Bernal, Director General del ISIC, quien convoca a partir de hoy, jueves 14 de enero, a los acreedores a reportarse en las oficinas administrativas para recibir su respectivo pago en temas de servicios como renta de vehículos para festivales, hospedaje, renta de equipo de audio, montaje, producción, entre otros.

Tras saldarse todos esos compromisos, el ISIC se librará de toda deuda, con la consigna de seguir así durante el tiempo que resta de esta administración, es decir, ya no se adquirirá deuda con nadie más, y en caso de requerir los servicios de algún proveedor, el pago será inmediato.

Indicó que la agenda de actividades artísticas que se programará tanto en línea como de manera presencial de enero a marzo de 2021, será únicamente con los artistas que ya fueron pagados por adelantado en este año que finalizó y que aún tienen pendientes funciones por ofrecer.

Ello garantiza que no habrá compromiso de deuda, pues forman parte de los creadores que fueron seleccionados a través de las convocatorias emitidas en el segundo semestre de 2020, y que por diversas circunstancias derivadas de la contingencia sanitaria que estamos padeciendo, aún no han terminado su contrato. Por otro lado, a la fecha el ISIC no tiene adeudos con su personal de la institución ni con artistas.

Los creadores de arte que aún no finiquitan su contrato con la institución, con 22 funciones en total, son los siguientes: Grupo Tablas, Zona Cero, Ensamble Nikté, Delfos Danza Contemporánea, Delta Teatro, Proyecto Danzalina, Beretta, Víctor

Taboada, Arisbé de la Barrera, Taller Laboratorio de Actuación de la UAS, Díaz de Teatro y los Pata Salada, Elizabeth Mejía, Armonía Vocal, Carolina Wong, Sabaiba Teatro, Argüende Teatro, Berenice Arias, Teatro Intermitente y Telón de Olas.

















