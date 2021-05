Inicia el programa de entrevistas “Perfiles: Nuestros artistas”

Culiacán, Sin.- Dentro del marco del Festival de Primavera 2021 en honor al profesor Arturo Castañeda Dueñas, inicio el nuevo programa de entrevistas Perfiles: Nuestros artistas", del Instituto Sinaloense de Cultura.

Dicho programa el cual se puede disfrutar en la página de esa institución en Facebook y en su canal Cultura Sinaloa en YouTube, arrancó con el artista plástico Lenin Márquez, en entrevista con el periodista Alejandro “El Negro” Cortés.

Cultura “Mientras Sale el Sol, Mañana en Mazatlán”

“Yo sigo confiando en las generaciones que vienen, en que tengan una visión más clara de lo que se quiere, y quienes estamos encargados de darles la luz o las armas necesarias somos nosotros, quienes nos dedicamos a hacer arte”, expresó Lenin Márquez.

“En lo personal, dijo al hablar sobre sus planes a futuro, mi idea es seguir sobreviviendo en esta situación tan caótica en la que vivimos, en un país tan desequilibrado en cuestiones de economía, con la cultura del arte abandonada totalmente y ese caos tremendo en lo científico”.

Sin embargo, dijo “el arte siempre va a ser el salvavidas, y es lo que nos va a llevar al puerto que estamos esperando, y como maestros tenemos una tarea muy ardua, una gran responsabilidad para apoyar a las nuevas generaciones, porque sabemos que no todo está perdido”.

El creador originario de Mocorito fue entrevistado en su taller de cerámica, donde daba forma a una serie basada en cabezas humanas: “Siempre me ha gustado trabajar con series porque se compromete uno a disciplinarse en un tema, y a hacerlo bien hecho… En mi caso, son cabezas porque siempre he tenido una fijación por las cabezas olmecas, de lo cual he leído mucho”.

Conocido más como pintor y dibujante, dijo que “no tengo el prejuicio de dedicarme a lo bidimensional, sino que más bien estoy comprometido con la expresión, y la cerámica es una de las disciplinas artísticas más completas porque involucra el color, el volumen, la alquimia”, aunque también deploró que la cuestión artesanal tiene que ver con la necesidad de reproducirla muchas veces, y eso "le resta valor”.

Foto: Cortesía | ISIC

En otra parte dijo que “sí se puede vivir del arte; hay algunos mitos en torno a esto, pero si no te empeñas o te clavas en esto, puedes lograrlo y hay gente que lo busca".

"En mi caso yo utilizo el arte más como una manera de expresarme y no para vivir de su venta… Yo vivo más de dar clases que de vender mis obras; sucede que los artistas somos muy malos comerciantes”.

Por lo pronto, dijo, “estoy planeando abrir un taller más amplio, un estudio para dedicarme más a la producción en cerámica y escultura, sin dejar la pintura; quiero abrir un taller para enseñar cerámica y pintura a quienes quieran aprender, y para estar más concentrado en producir”.

Lenin Márquez es uno de los más destacados autores de la plástica sinaloense contemporánea y miembro de una cepa de artistas plásticos egresados de la Universidad Autonomía de Sinaloa que han marcado nuevas rutas para el arte en el Estado.

















Lee más aquí:

Cultura “Atlas”, una fusión entre lo femenino y lo masculino

Cultura Presentan el libro “80 años de trayectoria entre amigos de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga” Cultura Diálogos en el Colegio Sinaloa