Hoy es un día histórico e importante: Brenda Lozano

A la escritora Brenda Lozano, quien en su reciente libro Brujas, se responde muchas preguntas que ha tenido a lo largo de su vida, entre ellas, ¿por qué se da la violencia de género?, le parece trascendente que hoy se haga este paro nacional por parte de las mujeres.

“Este día es importante e histórico y creo que el sólo hecho que se haya abierto la discusión del papel de las mujeres en las escuelas, en las universidades, en los espacios de trabajo cambia la conversación y espero que no sólo se quede en el 8 y 9 de marzo, sino para que todas podamos acercarnos a nuestro entorno, acabar con todos estos reflejos de inequidad, creo que la discusión ya está sobre la mesa y el diálogo debe continuar”.

Algunas interrogantes que Brenda Lozano se ha hecho, la llevaron escribir su nueva novela editada por Alfaguara: “Son preguntas, ¿cómo es la vida en el campo y en la ciudad?, ¿cómo son las violencias de género?”, menciona en entrevista la autora de Todo nada, su primer libro.

En tanto en Brujas, habitan distintos personajes, un muxe, una periodista y una “curandera muy famosa, casi una rock star” y al referirle si esta era una novela coral, la escritora que estudió literatura en la Universidad Iberoamericana y también ha publicado Cuaderno ideal que ha sido traducido al inglés, contesta:

“Yo creo en la literatura de la escucha y hay algo más que oír en estas voces que en una sola, ser una narradora que lo ve todo y lo abarca todo. Me imaginaba ceder voces y así lo fui construyendo. Lo importante de abrir este espacio creativo para mí fue pensar en esos dos universos, una personaje que estuviera en un contexto rural, una curandera muy famosa y una periodista con una vida más convencional, casada y con un hijo pequeño”.

La columnista de El País precisó que “muchas de las preguntas que me hago desde el periódico, me las quería responder en la ficción, ¿cómo es un abuso en lo rural y lo urbano, ¿las maternidades cómo son en esos espacios’, en fin, todos estos temas que me interesaban en dos contextos distintos”.

Acerca de que hay escritoras que no les gusta que se les encasille como “literatura femenina” si abordan historias de mujeres, Lozano opinó: ]”Creo que los estereotipos hacen mucho daño, pensar en qué es lo femenino, que es tan vasto, me identifico más que la literatura de la escucha, la que lo dice todo. Tal vez algo que distingue a la narrativa hecha por mujeres es que tiene que ver con las oralidades, ceder voces, armar libros con testimonios, con citar y con esos otros temas y al respecto de incluir un personaje muxe, la autora destaca que le interesaba dar voz a este sector.

“Fue una decisión muy deliberada, estudiada y pensaba, que hubiera una muxe en la historia y también fuera víctima de un feminicidio, un asesinato de género significa que lo que esta feminizado también está violentado”, manifiesta la escritora para quien la escritura es su lo que más le apasiona.

“La literatura me ha salvado la vida, transitar en las palabras es parte de mi existencia. Yo sufro cuando no tengo tiempo para escribir y esa sensación está cuando no puedo hacer mi trabajo y me gusta escribir y es tan importante hacerlo en el periódico como en la ficción y a mí me agrada hacerlo, pensarlo y comprometerme con eso”, concluye.