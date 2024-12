FIL Guadalajara: Julieta Fierro presenta su más reciente libro, “Astronomía, ¿para qué?”

Guadalajara. Convencida de que la inversión en la ciencia básica —es decir, aquella que busca generar conocimientos sobre los principios fundamentales de la realidad con fines prácticos— es una buena inversión para el planeta, la astrónoma y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro presentó su nuevo libro “Astronomía, ¿para qué?”, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Vienen tiempos difíciles para México y yo pensé que habría que explicarnos por qué queremos astrónomos, no sólo en nuestro país sino en el mundo, y por qué se gasta tantísimo presupuesto en ciencia básica habiendo problemas tan apremiantes”, dijo la astrónoma, en conferencia de prensa sobre el libro, publicado en la colección “Realidades” de la editorial Sexto Piso.

El libro, dijo la titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, con un lenguaje de fácil comprensión, explica varios de los fenómenos astronómicos más impactantes y cómo el desarrollo de conocimiento para su comprensión ha derivado en tecnologías útiles para las sociedades alrededor del mundo.

“Les voy a dar un ejemplo muy trivial, pero muy bueno. Tal vez muchos de ustedes llegaron aquí gracias a Google Maps u otras aplicaciones. ¿Por qué son tan buenas? Pues resulta que hace más de 100 años Einstein pensó que si dos hoyos negros chocaban se iban a producir unas ondas que viajarían por el universo, igual que sucede si aventamos una piedra en un charco de agua.

“Entonces los científicos dijeron: ‘Esas obras van a llegar a la Tierra y la van a deformar y así vamos a poder medir las ondas gravitacionales’. Fue así que pusieron unos satélites en órbita para que se movieran cuando pasara la onda de la habitación, pero el experimento falló. Y gracias a eso, a que no funcionó, se reposicionaron los posicionadores globales y por eso los celulares son tan precisos y tienen todas esas aplicaciones”.

Julieta Fierro enlistó algunos otros beneficios que ha regalado al mundo la investigación astronómica: desde el calendario Maya y la medición del tiempo en 12 horas por la antigua Mesopotamia; hasta creación de calzado actual, originalmente diseñado para las necesidades de los astronautas, y la implementación de la tortilla como alimento propicio para comerse en el espacio, ya que no se desgrana y es probable que se pueda cultivar en Marte.

Sin embargo, la científica lamentó que estas y otras tecnologías, que podrían ser de gran utilidad para el combate a la hambruna mundial, así como las sequías, no sean producidas como deberían: “En la ciencia básica en general duele que no usen las aplicaciones de la ciencia para mejorar el bienestar de las personas… Nos duele a los científicos que todos estos avances de la ciencia no se usen. No pueden imaginar el dolor, porque ahí está el conocimiento”, finalizó.