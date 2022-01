Estela González presentará hoy “Arribada”

Mazatlán. Sin| La escritora mexicana Estela González estrenará hoy su nueva novela “Arribada”, inspirada en la conservación de playas y recuperación de centro histórico en Mazatlán y otras ciudades costeras mexicanas.

Arribada es la historia de una mujer de clase privilegiada, obligada a reconocer su papel en las injusticias sociales y ecológicas que afectan a su mundo. Es la saga de una familia que enfrenta la realidad de que su situación acomodada se apoya no solo en trabajo y esfuerzo, sino también en crímenes contra lo que más valora: el mundo natural, su sociedad y su propia familia.

“A mí me paso algo similar que a la protagonista de esta novela. Yo soy de Guadalajara, pero mi familia es mazatleca y de niña siempre mis vacaciones eran en Mazatlán, disfrutaba mucho todo de esta bella ciudad, era mi paraíso personal; pero por causa de mis estudios dejé de venir varios años, cuando regreso principalmente al centro fue muy triste porque la verdad se estaba cayendo a pedazos y de ahí salió la novela”, explicó Estela González en entrevista para El Sol de Sinaloa.

“Yo en mi novela, lo que hago es habla sobre estos problemas, pero no solo de Mazatlán, sino de todas las ciudades turísticas mexicanas, ya que la problemática es la misma o muy similares, y por eso le cambie el nombre en la novela el nombre del pueblo no es Mazatlán, porque no quería que la gente pensara que los estoy culpando, claro que no, porque esto es un problema general, esto sucede en todas las partes en donde hay mucho turismo”, dijo la escritora.

Destalló que esos son los dos temas de Arribada, el Centro Histórico, de cómo se puede recuperar y también de cómo podemos cuidar nuestras playas; pero destacó que también se tocan otros temas, “hay temas personales, hay una historia de amor y una historia de clasismo, porque la protagonista es una muchacha de dinero y su mamá es una persona muy conservadora y cuando se da cuenta que su hija se enamora de una mujer que es indígena pues eso la saca de quicio”.

La escritora comentó que fue muy curioso, porque antes de terminar su novela, hace dos años regresó a Mazatlán y vio que, sin leer su libro, ya estaban recuperando la ciudad, y se pusieron a trabajar en volverla a levantar; lo que fue un gusto enorme para ella sobre todo ver tan bello el Centro Histórico.

Comentó que la versión saldrá publicada en abril y por ahora será solo en inglés, pero ya tiene lista la versión en español también, la cual espera salga en los próximos meses.

Durante la plática, Estela confesó que a ella no le interesa ni ser famosa, ni ganar dinero, “lo que yo quiero es tener muchos lectores, para que la gente lea mis libros me haga algún comentario, y que me digan lo que piensan; tener un diálogo con los lectores es lo que yo siempre he buscado”.

Al preguntarle sobre la pérdida del hábito de la lectura Estela respondió, “es un tema muy duro, me preocupa que tengas tan poquito tiempo para leer, la lectura es una de las cosas que ha sufrido mucho la vida tan rápida que llevamos ahora. Lo que yo quisiera es que la gente se regalara a sí misma un poquito de tiempo libre de celulares y otras cosas para dedicarle tiempo a la lectura, con media hora que leamos ya ganamos algo”.

“Si es verdad que el mundo actual nos roba el tiempo, yo creo que podemos acomodarnos y organizarnos con nuevas actividades y la tecnología como son los audios libros que los podemos escuchar mientras hacemos ejercicio, manejamos o algo así”, mencionó.

Por último González adelantó que está trabajando en un nuevo proyecto una novela sobre fantasmas mazatlecos, “ahorita estoy empezando una novela sobre fantasmas del siglo 19, y son de aquí del Centro Histórico de Mazatlán”, concluyó.

ESTELA GONZÁLEZ

Es novelista, cuentista y ensayista, su libro "El dinosaurio sigue allí. Arte y política en Monterroso" recibió el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso 2003.

Su obra aparece en antologías y revistas como Ariadna, Barcelona Review, Coal Hill Review, La colmena, Revista Cronopio, Feminine Rising, Flash Frontier, Flyway, Letralia, Revista Literaria Luvina, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Solstice Selects y Under the Volcano / Bajo el volcán. La versión inglesa de Arribada (Cynren Press, 2022) fue finalista del concurso Louise Meriwether-Feminist Press en 2019.

Estela González es profesora de cultura latinoamericana y creación literaria en español en los Estados Unidos.

La presentación de Arribada será hoy en punto de las 4:00 pm en el Centro el Recreo, ubicado en Constitución 209 Centro, en Mazatlán.