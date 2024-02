En la 45 FIL Minería destacan poetas y talleristas en el pabellón Sinaloa

Culiacán, Sin. -En la edición número 45 de la Feria Internacional del Palacio de Minería de la Ciudad de México se dieron cita los versos sinaloenses, las presentaciones de libros, así como el taller de creación literaria impartido por Dina Grijalva, quien es cuentista, ensayista y crítica literaria.

En el pabellón Sinaloa, Claudia Islas Coronel presentó su libro de poemas ‘Esta insana manía de mirar’ y estuvo acompañada dela dramaturga Rosina Conde, quien destacó que la prosa de Islas Coronel “se siente y se ve”.

Claudia Islas explicó que sus poemas los hornea, “los dejo en un cajoncito ahí guardado. A veces uso una libretita y otras en el celular, voy guardando” notas de voz. Agregó que, en su otra faceta, como chef, se vincula como una forma de poesía, porque entra en una fase de tranquilidad “me da la opción de poner un poco de orden en todas esas ideas”.

En el mismo pabellón, Teresa Vicencio Álvarez, exdirectora del INBA, estuvo a cargo de la presentación del libro “Culiacán, culiacanes, culiacanazos”, del maestro Ronaldo González, en donde el autor habló acerca de la forma en que la capital de Sinaloa se ha transformado en las últimas décadas.

“Estamos ante una transformación de la identidad (…) en donde diferentes factores han cambiado (la identidad de los culichis) y se ha transformado en eso que ahora vemos con los corridos tumbados”, explicó.

Señaló que su libro busca precisamente responder a las interrogantes sobre la identidad de la ciudad, su origen y sucesos que marcaron (a través de los medios de comunicación) los últimos años de Culiacán.

También la escritora Ernestina Yépiz estuvo a cargo de la presentación del libro “Ni visible ni palpable” con presencia de la autora Ana Belén López, quien destacó que su experiencia como escritora es lenta, porque prefiere cuidar cada palabra.

“Me considero una poeta lírica (…) una poeta de brújula, que espera precisamente los momentos para ver hacia dónde pueden moverme. Tengo que tener mucha paciencia en la poesía, porque creo que se necesita la inspiración y el oficio”, señaló.

Por último, Claudia Reyes, llevó a cabo la presentación de Roxana Xamán y su libro de poesía “Canto salitre”, el cual está inspirado en dos ciudades, dos continentes, pero por los mismos ejes: el amor, el mar, el deseo; según la autora.

Roxana Xamán dijo que en sus versos hay un diálogo constante y tienen que ver con el taller de poesía de Ernestina Yépiz y si hay un tema constante en ello es el mar, aunque “al principio no lo hacía porque creía que era un tema muy trillado, pero ahora creo que puedo hablar de ello y darme la posibilidad”.

Sobre su forma de escribir, destacó que ella es de las personas que agarra “un poema o un libro, y empieza a hacerle una intervención, no me inquieta esta cuestión de anotar en ellos, creo que no hay que guardarles tanta reverencia”.