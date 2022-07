El próximo lunes inicia el curso de verano en el Centro de Integración Juvenil

El Centro de Integración Juvenil "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" invita a todos los niños, niñas y adolescentes mazatlecos al Curso de Verano 2022 "Me conozco, me expreso, me cuido", en el que tendrán la oportunidad de participar en actividades psicoeducativas y lúdicas desarrolladas de aplicadas por profesionales de la salud.

"La finalidad es que los chicos tengan el mensaje de prevención de adicciones y puedan ocupar de manera adecuada a su tiempo libre ahora que van a salir de vacaciones", señaló Rosa Elena Sánchez Moralia, directora del CIJ.

Pueden asistir niños y niñas desde los 6 años y adolescentes hasta los 17 años máximo; a través de talleres, charlas se abordarán temas como el manejo de las emociones, afrontamiento de situaciones adversas, aprendizaje de acciones saludables y autocuidado.

LUGAR Y HORARIO

El curso inicia este próximo lunes 11 de julio en las instalaciones del CIJ, ubicado en la calle colonia Periodistas.

Habrá dos turnos: de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

CURSOS DE VERANO EN LAS COMUNIDADES

"Aparte del trabajo intramuro, también vamos a estar trabajando en la comunidad, en las escuelas de diferentes colonias, dónde nos están solicitando", agregó.

Si hay alguna persona interesada en llevar estos cursos a su colonia, Sánchez Moralia, menciona que deben comunicarse al teléfono del centro o acudir a las instalaciones, para ver las condiciones y acudir a trabajar a dónde lo requieran.

Los cursos extramuros serían durante las primeras semanas del mes de agosto.

CUPO LIMITADO

Debido a la prevalencia de contagios por covid-19 habrá cupo limitado y se cuidarán todos los protocolos sanitarios, además es importante que los padres de familia autoricen la estancia de sus hijos en dicho curso.

TELÉFONO DE CONTACTO

Para previo registro o solicitar los cursos de verano en tu colonia llamar al 6699844265.