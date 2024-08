“El Primo” German impartirá séptimo Curso de Comunicación en Culiacán

Culiacán, Sin. -Habilidades de radio, como de televisión; hablar en público; el dominio de redes sociales y periodismo, son algunos de los objetivos del Curso de Comunicación impartido por “El Primo” German.

La séptima edición de su taller está próxima a comenzar en el mes de septiembre, en la biblioteca Rosa María Peraza, ubicada en el Centro Cívico Constitución, en Culiacán.

El curso tiene la finalidad de que los egresados pierdan sus miedos, generen confianza en sí mismos y aprendan a comunicar como todo un profesional.

Para ello, cuentan con masterclass de comunicadores profesionales como el locutor Daniel Gerardo; la conductora Stephanie Silva; la empresaria Arely Inzunza; la creadora web Luz Silvina Pacheco; y la locutora María Luisa Guerrero.

Las personas interesadas pueden solicitar más información al número 6671277665.

Testimonio: del miedo a la seguridad

Alegna Verastica, una joven egresada del sexto curso impartido por Germán Zambada, le contó a este medio de comunicación que sufría de un profundo temor a situaciones imprevistas que salían de su control.

“He luchado con el miedo a equivocarme y la inseguridad que surge en los momentos inesperados, no solo en el micrófono, sino también en situaciones cotidianas”, explicó la muchacha originaria de Navolato, Sinaloa.

Incluso, solía quedarse paralizada durante las actividades por miedo a equivocarse y ser criticada, cuando ella era su mayor crítico.

Foto: Alex Morales / El Sol de Sinaloa

“Esa voz interna que nos dice que no somos lo suficientemente buenos me bloqueaba, evitando que me conectara con los demás y más importante aún, conmigo misma”, agregó.

Pero gracias a lo aprendido en el curso de comunicación, radio y televisión, logró convertir el miedo en una oportunidad.

Durante las cuatro semanas del mes de marzo, Alegna aprendió que el error es parte del proceso y que confiar en uno mismo es la clave del éxito; así, poco a poco, empezó a ver los tropiezos como oportunidades de crecimiento.

“Hoy, ya no temo tanto a lo inesperado; en cambio, lo veo como una chance para mostrar quién soy realmente. Lo aprendido me ha ayudado no solo en mi desarrollo profesional, sino también a superar esos momentos difíciles que todos enfrentamos en la vida diaria”, expresó.

Hoy en día, a cuatro meses de haber cursado el taller, Alegna Verastica es una mujer más segura de sí misma, que recomienda a aquellos que quieren desarrollar sus habilidades de comunicación, inscribirse al curso de conducción y locución de “El Primo” German Zambada.

“Si estás buscando superar tus propios desafíos y conectar con tu verdadero potencial, este curso es el lugar perfecto para comenzar”, finalizó.