El poeta y escritor mexicano, Homero Aridjis, cumple 80 años

El poeta, novelista, activista ambiental y diplomático mexicano Homero Aridjis cumple este 6 de abril ochenta años de edad, con plena actividad literaria por la que ha sido premiado en distintas ocasiones donde se ha resaltado su independencia intelectual, creatividad literaria, y originalidad poética.

Este aniversario no pasó inadvertido en la 41 Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería en febrero pasado donde se llevó a cabo el evento: Homenaje por sus 80 años. Los pasajes literarios de Homero Aridjis, al cual el autor, quien se inició a temprana edad en las letras, acudió.

Entre sus libros destacan Los perros del fin del mundo y Los invisibles del Fondo de Cultura Económica (FCE), que ha editado la mayor parte de su obra y su antología poética que fue publicada recientemente por Cátedra.

Hijo de padre griego (quien combatió en la primera Guerra Mundial) y madre mexicana, Aridjis nació en Contepec MIcjoacan y desde temprana edad fue un ávido lector y empezó a escribir poesía lo cual se relata en el libro El poeta niño que también tiene elementos narrativos muy interesantes que lo hacen una novela entrañable.

De su trayectoria, sobresale su precocidad en la literatura, debido a que en 1959, a los diecinueve años, el escritor michoacano, fue merecedor de la beca del Centro Mexicano de Escritores, otorgada por la Fundación Rockefeller, y entre sus primeros reconocimientos se encuentra el Premio Xavier Villaurrutia, en 1965 por Mirándola dormir, donde fue le escritor más joven en recibir ese galardón.

Con ese prestigio, un año después Aridjis fue uno de los asistentes del histórico Congreso Mundial de Escritores del PEN Club en Nueva York, presidido por Arthur Miller, en el que estuvieron presentes famosos poetas y escritores como Pablo Neruda, Juan Carlos Onetti, Joao Guimaraes Rosa, Ernesto Sabato, Victoria Ocampo, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Nicanor Parra y el mismo Aridjis.

Cabe mencionar que Aridjis cuenta con 48 libros de poesía y prosa, muchos de ellos traducidos a quince idiomas. Asimismo ha recibido el Premio Literario Novedades y Diana 1987-1988 por Memorias del Nuevo Mundo; Premio Grinzane Cavour para mejor novela extranjera traducida al italiano en 1992 por 1492, Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla, obra que fue reconocida con el New York Times Notable Book of the Year.

También obtuvo el Premio Roger Caillois en Francia, por su obra de poesía y prosa; y, en Serbia, el más alto honor literario, la Llave de Oro de Smederevo, por su poesía. En 2005, el estado de Michoacán lo distinguió con el primer Premio Estatal Eréndira de las Artes. Dos veces recipiente de la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Indiana.

Como docente visitante ha estado en las universidades de Indiana, de Nueva York y de Columbia, y fue distinguido con la Nichols Chair en Humanidades y Esfera Pública de la Universidad de California en Irvine. Desde 1985 ha colaborado en diferentes publicaciones con artículos sobre medio ambiente, política y tópicos literarios.

Como diplomático ha estado en el Reino de los Países Bajos y en Suiza. Durante seis años fue Presidente Internacional de PEN Internacional, la organización mundial de escritores fundada en Londres en 1921 y de abril de 2007 a enero de 2010 fue embajador de México ante la UNESCO, donde defendió los derechos humanos, la libertad de expresión y la diversidad cultural.