El escritor Eduardo Langagne recibe el Premio Nacional Letras de Sinaloa

Con el objetivo de honrar la sólida y variada trayectoria literaria de poco más de cuatro décadas en los campos de la creación poética, la traducción, la promoción cultural y la formación de nuevas generaciones de autores, la noche de este martes se hizo la entrega del Premio Nacional Letras de Sinaloa 2022 al escritor Eduardo Langagne en el marco de la 21 Feria Internacional del Libro Los Mochis 2022.

En representación del Presidente Municipal, Gerardo Octavio Vargas Landeros, estuvo la Secretaria de las Mujeres, Magdalena Rocha Peña, quien dio la bienvenida con un emotivo mensaje: “Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y aprender”.

“Tener un escritor de la talla de Eduardo Langagne es un honor que tiene el municipio de Ahome. Y estoy segura que unidos, el sector de las letras, con el apoyo de los gobiernos sinaloenses, es posible traspasar las fronteras. Felicidades al ganador por ser un activo constructor y promotor de la cultura mexicana”, concluyó.

Ernestina Yépiz dio lectura al acta del jurado que estuvo formado por Vicente Alfonso, Brenda Ríos y Jorge Ortega, y agregó algunos datos sobre la gran trayectoria en la literatura del galardonado.

Como poeta, Eduardo Langagne ha merecido importantes distinciones en México y en el Caribe, lo que lo convierte además en un escritor memorable, dueño de un espléndido palmarés, reconocido también por sus pares y la crítica especializada.

Eduardo Langangne. Foto: Cortesía | ISIC

El premio fue entregado de manos del Director General del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, quien destacó también los méritos del galardonado y dijo que "Sinaloa es tierra fértil para esta actividad, en especial la Feria del Libro de Los Mochis. Yo creo que coincide con una etapa pujante y vigorosa del norte de Sinaloa, de Ahome, con condiciones muy propicias para impulsar un nuevo desarrollo y que, sin duda, la cultura y la literatura forma parte importantísima del intento del Gobernador de, a través de la cultura, construir un Sinaloa más humano".

Eduardo Langagne dijo que para él es un honor haber obtenido este premio y agradeció a todos quienes lo hacen posible.

“Gratitud es la primera palabra que quiero expresar a convocantes y organizadores del Premio Nacional Letras de Sinaloa, 2022 que está dirigido a escritores, novelistas, poetas mayores de 55 años. Tengo una inmensa gratitud con este premio merecido por admirados colegas y maestros, se trata al mismo tiempo de un reconocimiento y un estímulo”.

El premio consiste en una placa y 100 mil pesos otorgados por el Instituto Sinaloense de Cultura en el marco de la Feria Internacional del Libro Los Mochis 2022.

En la mesa del presídium estuvo también la Directora General del Instituto Municipal de Arte y Cultural, Gladis Aidé Gastélum Barreras.