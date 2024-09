Dotó de buen gusto a la música popular: Eugenia León reconoce legado de Sérgio Mendes

“Lo que nos legó Sérgio Mendes es un enorme buen gusto para hacer música popular, la sofisticación en la sencillez, la suavidad y la sensualidad de la música brasileña”, dice en entrevista con El Sol de México la cantante mexicana Eugenia León, a propósito de la obra del artista fallecido el 5 de septiembre en Los Ángeles, “en paz, rodeado de su esposa y sus hijos”, según un comunicado de la familia.

Eugenia León reconoce a la música brasileña como parte fundamental de su formación. En 2011 grabó “Agua de beber”, un disco que combina bossa nova y boleros, que incluye “Más que nada”, el tema original de Jorge Ben Jor que Sérgio Mendes revitalizó al lado de los Black Eyed Peas para la cinta animada “Rio”. Él mismo lo grabó en 1966 con su banda Brasil ’66, en un álbum en colaboración con el estadounidense Herb Albert.

“Fue de los primeros artistas que dieron nota de la cultura brasileña del otro lado del continente. Cruzaron Sudamérica para llegar a México en los años 60, como si la bossa nova, Sérgio Mendes y otros artistas, nos dieran la nota de modernidad”, recuerda Eugenia León.

“Sérgio Mendes era el artista internacional que aparecía en la televisión cuando venía de gira, y disfrutábamos su música suave que hablaba de una cierta sofisticación del urbanismo en las grandes ciudades, que te la imaginas precisamente en la Ciudad de México, en Río de Janeiro, en Nueva York, en todos los lugares donde fue un emblema”.

LA LLAVE DE LA ALEGRÍA

“Brasil es un país muy musical, la mayoría de los niños pequeños tocan instrumentos de percusión. La música está en el aire... Siempre es alegre, es siempre una gran melodía que se queda en tu mente, crecí con eso”, recordaba Sérgio Mendes en 2021, en una entrevista con El Sol de México por el estreno del documental “Sergio Mendes in the key of joy”, de John Sheinfeld, producido por HBO.

“Yo creo que de las últimas veces que supimos que estuvo en México, fue en el Festival de Jazz de la Riviera Maya (en 2009), que ya siendo mayor, trajo su show con un enorme éxito”, asegura Eugenia León.

“Sus temas eran bandera y gracias a él tuvimos la oportunidad de empezar a conocer a otros grandes valores de la música brasileña que nos aportaron y que ahora los extrañamos, queremos aquí a los músicos brasileños, que sientan que son importantes para el público mexicano”, agrega.

Respecto a la influencia de la música brasileña, Eugenia reconoce que le debe una buena parte de su carrera, “no me refiero a sucesos que hayan pasado en el escenario con artistas brasileños, me refiero a mi formación, cómo tomé algunos tips en cuanto a estilos de cantantes como Elis Regina, no la conocí personalmente, incluso la última vez que ella estuvo en México fue en 1982 y yo no estuve en el Teatro de la Ciudad.

“La oí en los discos y me pegué como abeja a la miel a escucharla, a entenderla, es lo más bonito de mi labor como intérprete, que otros artistas se vuelven tus maestros, escuchas temas que son tan semejantes, aunque hablen portugués, pero en el momento que lo traduces y entiendes qué te están diciendo, te das cuenta que somos hermanos, hay una afinidad enorme con la cultura brasileña y con la música brasileña”, finaliza la cantante.