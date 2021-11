Día del Músico: 10 datos que quizás no sabías sobre esta celebración

Aún cuando la música para muchos es una carrera con un futuro complicado, para muchos que integran el gremio musical a nivel mundial es digna de celebrarse y cada año, el 22 de noviembre, artistas dedicados al cuarto arte celebran el Día del Músico, rindiendo tributo a Santa Cecilia.

Posiblemente, puedas tener la duda de quién es Santa Cecilia, pero es nada más y nada menos que la patrona de los músicos y a nivel mundial le rinden homenaje en su aniversario luctuoso, lo que dio lugar al Día del Músico.

Aunque esta festividad es una fiesta mundial para los músicos, hoy tenemos para ti, 10 cosas que posiblemente no sabías sobre este día.

1.- El nombre de Santa Cecilia antes de ser canonizada, era Cecilia de Roma.

2.- Esta festividad comenzó un 22 de noviembre de 1695 en Escocia y a partir de ahí la fecha se convirtió en una celebración anual, expandiéndose años después por toda Europa. No obstante, la primera fiesta de este día ocurrió en Francia.

3.- Aún cuando el Día del Músico, se celebra hace más de mil años, fue hasta 1919 que se celebró por primera vez en América Latina, exactamente en Río de Janeiro, expandiéndose al resto del continente a partir de ese año.

4.- Santa Cecilia es considerada la patrona de los músicos, gracias a que fue reconocida cuando se fundó la Academia de la Música en Roma, pues fue nombrada patrona de la academia y luego de su veneración, universalmente se convirtió en la patrona de la música gracias a las ordenanzas de la iglesia católica, siendo nombrada por el Papa Gregorio Xlll.

5.- “Saint Cecilia”, fue el nombre que la banda estadounidense de rock alternativo Foo Fighters le dio a su EP lanzado en el año 2015, el cual además es un homenaje a los fallecidos de la explosión de París de ese año, fue un recordatorio por la banda de que la música es vida, esta producción musical se lanzó el 23 de noviembre de ese año, en honor a la patrona de los músicos.

6.- En algunos países el Día del Músico se celebra el 1 de octubre.

7.- En Argentina, el Día del Músico se celebra cada 23 de enero desde el 2015, pues según la promulgación de la Ley Nº 27106, es en homenaje al nacimiento del cantante Luis Alberto Spinetta, pasando a ser una festividad nacional y no internacional.

8.- Cada año en México, los músicos se reúnen a cantarle las mañanitas a la Patrona de la Música, desde los primeros minutos del 22 de noviembre.

9.- Normalmente el día del músico se homenajea también a la música misma, por lo que canciones como “Vivo por ella”, “Thank You For The Music” y “La música no se toca”, son canciones ideales para conmemorar el día.

10.- Un 22 de noviembre de 1901 falleció el compositor de la “Marcha de Zacatecas”, Genaro Codina, tema que actualmente, es interpretado por distintas agrupaciones del regional mexicano.









