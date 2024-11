Danza Sinatra transportó a los mazatlecos al Nueva York de los 50

Culiacán, Sin.- El Festival Cultural Mazatlán 2024 celebró la memoria de Frank Sinatra, quien fue la fuente de inspiración de un increíble espectáculo que fusionó el ballet y la música para cautivar a los fanáticos del reconocido y emblemático cantautor estadounidense.

“Sinatra Danza”, es el nombre del show que fue presentado en el Teatro Ángela Peralta, el cual contó con 12 bailarines de la Compañía Ballet de Mazatlán, interpretando 12 piezas musicales del famoso intérprete del siglo 20.

El evento fue dirigió por el coreógrafo cubano Eduardo Blanco, y Zoila Fernández, maestra encargada de la compañía que danza al ritmo de las icónicas canciones de Frank Sinatra.

El maestro Sergio Freeman guió a la Camerata Big Band para rendir un sofisticado, romántico y nostálgico tributo al rey del swing y la elegancia, al tiempo que acompañaron la actuación de Paco de María y Louise Phelan, dos grandes de la escena musical.

Foto: Cortesía / Cultura Mazatlán

Como en los 50

La atmósfera de la Gran Manzana de Nueva York envolvió el icónico teatro mazatleco, con vestuarios e imágenes que lograron evocar el estilo clásico y refinado de Sinatra.

Oscar Treto Hevia fue el bailarín que abrió el telón mientras la Camerata Big Band sonó bajo la luz de faroles momento antes de que Paco de María saliera al escenario con un traje de corte fino, invitando al público al son del jazz, swing, blues y bebop.

Los bailarines lucieron vestuarios inspirados en la moda de la época, con tirantes y sombreros mientras las damas representaron a las "Bobby Soxers", como se les conocía a las fanáticas en aquellos tiempos, luciendo vestidos, maquillaje y peinados típicos de los años 40 y 50.

Foto: Cortesía / Cultura Mazatlán

La música

Reconocidos cantantes como Paco de María y Louise Phelan también participaron en este homenaje ofreciendo una actuación memorable de piezas como “Gershiwn” tocaba en violín por la concertina Nina Farvarshchuk.

La voz de Louise Phelan, cantante de origen irlandés con más de 25 años de trayectoria en el mundo del jazz, representó el glamour y el romance al entonar "What now my love".

El joven cantante mazatleco Jesús Romeo Baños Estrada, alumno del nivel técnico de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes, se unió al show cantando “Blue Moon” junto al reconocido Paco de María.

Dentro del repertorio presentado estuvo "All the way", "The way you look tonight", "You do Something to me", "Sinatra Medley", "Love is here to stay", "Gershiwn", "I've got a crush on you", "They can't take that away from me", "If could be with you", "Witchcraft" y "You make me feel so You".