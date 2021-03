Daniel Barahona, ejemplo para la juventud

Culiacán, Sin.- Daniel Barahona es un joven de 15 años un chico sin duda alguna ejemplar pues a su corta es ahora un destacado emprendedor, conferencista, escritor, creador de contenido positivo y promotor del movimiento para niños y adolescentes The Youth Evolution.

En entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa Daniel explicó que cuando tenía cuatro años él se sentía diferente a sus compañeros, siempre se vestía de super héroe y se veía salvando a la humanidad.

“En la escuela me sentía muy diferente a los demás, era el único al que realmente le importaban los otros, era el único que siempre quería ayudar y no recibí la misma respuesta, no era bien visto y no me sentía parte de la escuela sufría mucho bullyng, me juzgaron bastante y comencé a fingir ser otro que no era, para sentirme aceptado, hasta que me enfade de no ser yo para solo ser parte de este grupo de chicos cool y ahí comencé a probar varias cosas, hasta que poco a poco fui ayudando a personas y eso simplemente me encanto y descubrí que mi pasión es ayudar a quienes lo necesitan”, comentó Barahona.

Ahora Daniel busca compartir su noción de que lo que más le da felicidad en la vida y su gran pasión que es ayudar a todo aquel que lo necesite; ha trabajado con la campaña Pencils of Promise para ayudar a los niños en África, Guatemala y en Laos, para que tengan acceso a la educación; además de dar cursos de autoestima y liderazgo en línea para jóvenes que buscan seguir su ejemplo y conectar con ellos mismos para después poder conectar con el resto del mundo y ayudar a los demás.

Inspiración para los jóvenes del mundo. Foto: Cortesía | Daniel Barahona

Hoy y con su corta edad, es Autor Amazon Best Seller del libro “El Verdadero Éxito: Se una mejor versión de ti mismo”, un libro que habla sobre cómo el éxito realmente se trata de algo interior y no exterior e intenta con este ayudar a ser una mejor versión de nosotros mismos con consejos que ha aprendido de su familia sanadora.

Y hace algunas semanas salió a la luz su segundo libro “Tu eres quien tú crees que eres” el cual trata sobre las creencias, “como la forma que te vez a ti mismo cambia, digamos todo depende de como te vez a ti mismo, no se trata de como eres, si no que eres de esa manera porque tu eliges ser así, porque tu eliges sentirse ser así o querer ser así de esa manera, de eso habló de las creencias y del poder que tienen”, señaló el joven emprendedor.

Durante la charla, Daniel Barahona, comentó que también tiene tiempo tocando algunos instrumentos musicales los cuales le han dado gran satisfacción y otra forma de expresarse para el alma, tanto que este próximo 9 de abril lanzará su primer sencillo musical, “Libre Soñar”, un tema el cual le permite trasmitir mensajes motivacionales.

“De niño cuando escuchaba música me daba cuenta que la melodía me transmitía el sentimiento dependiendo de lo que hablara, entonces creo que las canciones deben de inspirarte, deben de ayudarte en tu día a día con mensajes positivos, y que la canción se lo transmita al inconsciente para así creerlo y así atraerlo”, mencionó.

Y para terminar dijo “es una canción para soñar, para no dejar que nadie te impida soñar, que nadie te impida lograr lo que quieres, se trata de manifestar todo aquello que quieres, vivimos en un mundo donde todo es posible”, concluyó.

“De niño siempre fui muy diferente, siempre me vestía de super héroe y me veía salvando a la humanidad”

Daniel Barahona













