Contrastes de Culiacán: Una ciudad vista a través del lente de Luis Manuel

Culiacán, Sin.- Desde tiempos inmemorables, quienes habitan fuera de Culiacán, sean de este estado, este país o de cualquier otro, tienden a estigmatizarla como una ciudad violenta dominada por el narcotráfico; tristemente, este estereotipo se hizo realidad el 9 de septiembre de 2024.

En su historia, la capital sinaloense ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre miembros de cárteles y fuerzas armadas; pero la violencia ha perdurado durante casi dos meses, limpiando las calles de civiles, apagando las luces a las seis de la tarde e incrementando las notas rojas en medios de comunicación.

Parte de la sociedad ha manifestado sentirse abandonada por las autoridades gubernamentales, quienes parecieran dejarla a su suerte en medio de un conflicto de cárteles; por lo que Luis Manuel ha utilizado su pasión por crear contenido para visibilizar la realidad actual de Culiacán.

Luis Manuel de Jesús González Medina es un artista visual que cursa el último semestre de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con acentuación en pintura; nació en Ahome hace 22 años, pero se mudó a la capital del estado a la edad de cinco, por lo que ama esta ciudad como si le hubiese regalado su primer suspiro.



Actualmente, se desempeña como muralista y fotógrafo, por lo que tiene una facilidad para crear contenido, el cual solía utilizar como un medio para mostrar las bondades de la ciudad que lo ha acogido por 17 años, aquella en la que los culiacanenses no temen extenderle la mano a otro y ayudarlo de manera incondicional.

Luis Manuel de Jesús González Medina es un artista visual. Alex Morales/El Sol de Sinaloa

Sin embargo, la situación cambió y ahora, tantocomo, viven con miedo a salir de sus casas, temerosos de quedar entre el fuego cruzado, ser despojados de sus vehículos, que su hogar sea allanado, o que un día, simplemente, ya no regresen.

Así fue como el contenido que Luis Manuel publicó en redes sociales cambió, mostrando lo que él denomina como las dos realidades de Culiacán: la primera, un lugar violento presa de la narcocultura; la segunda, un municipio cálido repleto de gente dispuesta a ayudar sin mirar a quien.



“Hay dos realidades, que precisamente son eso, dos, y son las dos reales, es como una convivencia, una con la otra”, explicó en entrevista con El Sol de Sinaloa.





Hace aproximadamente seis semanas, Luis subió un primer reel a su cuenta de Instagram en el que Culiacán luce tanto lo bello como lo malo, con clips de personas transitando, bailando y trabajando en el hermoso Centro Histórico, similar a lo que solía ser; intercalados con imágenes en blanco y negro de helicópteros de la Fuerza Aérea, vehículos incendiados, calles desoladas, humo en el aire.

Con esta publicación, el joven artista buscó expresar la impotencia que sentía, llegar a más personas que voltean a ver su hogar, y enseñar ambas caras de la moneda, sin intentar tapar el sol con un dedo, ignorando la violencia que llega a atacar, ni permitir que esta situación opaque las virtudes de Culiacán.



“Fue un golpe duro caer en cuenta que mi ciudad, la que tanto quiero, estaba volviéndose un lugar muy inseguro y las personas lo estaban sabiendo, pero me dio mucha impotencia que el Gobierno no pusiera seguridad y a parte de eso, tratara de ocultarlo”, manifestó Luis, antes de agregar que “los culichis sentimos ese abandono de parte del Gobierno”.

Aun con lo difícil que fue compartir ese primer video mostrando un Culiacán llenó de balas, sangre, fuego, muerte; fue satisfactorio recibir la retroalimentación de millares de internautas que reaccionaron, comentaron y difundieron el contenido audiovisual, expresando el pesar que les provoca vivir esta nueva realidad como una amenaza inminente.



Muchos usuarios que han interactuado con Luis Manuel, han manifestado una conexión y empatía con el resto de la población, pues “se sienten identificados con este sentimiento de impotencia, de no poder hacer algo al respecto”.

En un futuro

La sociedad sinaloense permanece a la espera de que la violencia no sea una constante, que puedan regresar a lo que un día fueron sus vidas; en caso de que suceda, ¿Luis Manuel seguirá mostrando las dos realidades de Culiacán?



Esta pregunta se ha repetido en su cabeza en más de una ocasión, pues no piensa dejar de lado la realidad, mucho menos ocultarla; pero afuera de su hogar, ya lo conocen como la capital del delito, la violencia y el narcotráfico, por lo que prefiere resaltar aquello que el mundo prefiere no ver.

“No me quisiera centrar en mostrar lo que la mayoría de las personas ya saben, si no mostrar la otra parte que muchas veces se ignora, mostrando lo bonito… Me gustaría mostrar esta perspectiva que tengo de Culiacán”.