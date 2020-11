Compositores de música para danza, narran sus experiencias en una charla virtual

Culiacán, Sin.- Compositores de música que trabajan en directo con coreógrafos vertieron sus experiencias, como ganadores del galardón a la Mejor Música Original del Premio Culiacán de Coreografía 2017, 2018 y 2019, financiado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en la Charla desde la virtualidad “Composición de música para danza", que se realizó por vía virtual.

La charla se llevó a cabo en el marco del 18º Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Solistas y Duetos 2020 (ESYD), organizado por la compañía Áthros Arte Escénico Contemporáneo con el apoyo de otras instituciones de Sinaloa, entre ellas el ISIC.

En esta charla participaron Aristóteles Benítez, ganador en la edición 2017 con la musicalización de la coreografía "One hit wonder" (2017), de Carla Segovia; Jesús García, ganador en 2018 con la coreografía "Kleptes", de Fernando Bustos, y Víctor Taboada, ganador en 2019 con la música para la coreografía "When it's cracks”, de Berenice Arias.

Bajo la conducción y moderación de Daniel Goiz, Director artístico de dicho Premio, Aristóteles hablo de su composición para "One hit wonder", de la que dijo que construir piezas para bailarines es muy complejo y que para hacerlo tuvo que ir destruyendo los referentes musicales para rehacerlos, y agregó que en este tipo de trabajos la música viene a ser como una extensión del movimiento.

También hablaron sobre la pieza “Kleptes” los ganadores en 2018, Jesús García, de Culiacán, y el coreógrafo Fernando Bustos, quienes narraron sus experiencias al conjuntar música para danza sobre el escenario, para lo cual debieron de adecuarse los movimientos con los sonidos en un proceso complicado pero muy divertido.

Por ultimo habló Víctor Taboada, quien con un globo friccionado con un estropajo, creó los sonidos para la coreografía "When it's cracks”, de Berenice Arias (el mismo procedimiento que usó hace dos noches en el patio del Museo de Arte de Sinaloa con la Compañía Danza Joven Sinaloa).

Precisó que, en el caso de "When it's cracks”, la obra nació de algo tan simple como el rechinido del piso de madera de una casa y agregó que “fue una gran experiencia muy grata trabajar con una persona que está acostumbrada a hacerlo de manera muy diferente, pero que está dispuesta a experimentar y a interactuar con mis sonidos”, detalló.

El Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Solistas y Duetos ESYD inició el pasado 10 de noviembre, y entre sus actividades destacaron estas “Charlas desde la virtualidad” (del 10 al 27 de noviembre), los Centros de Formación Profesional en Danza (17, 19 y 21 de noviembre), las actividades académicas (días 24, 25 y 26) y la transmisión de trabajos de compañías, grupos y solistas invitados, que fue del 23 al 26, para concluir este domingo a las 19:00 horas con una función presencial en el Foro CAEC.









