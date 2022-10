Laura Mora lleva a la pantalla "Cien años de soledad"

Entusiasmada, pero con algo de miedo es como Laura Mora asume el reto de dirigir la serie Cien años de soledad, producción de Netflix e inspirada en el libro homónimo de Gabriel García Márquez.

A 40 años del Nobel de Literatura para el escritor colombiano, Netflix lanzó oficialmente un adelanto de lo que será el audiovisual, mismo que fue anunciado hace tres años, en colaboración con la familia del artista.

“Llegó hace poco (el proyecto), no sé si haber nacido en Colombia, el haber leído a García Márquez desde muy niña y tantos otros autores que delimitan todo el tiempo la realidad y lo onírico, son los que han influenciado mi manera de mirar el mundo.

“Una de las cosas que me gusta del libro y que me gusta del reto audiovisual que representa hacer una serie de esta obra que también da mucho miedo, es eso, lo que me interesa de ese universo en términos audiovisuales es cómo vamos hacer que el realismo mágico sea tan natural como en el libro, no es una cosa como fantástica sino que simplemente pasa y todo mundo lo acoge y eso es un reto muy grande, también entender que el realismo mágico es una manera de sobreponernos a la tragedia, la realidad es tan dura que tenemos que fantasear si no, nos morimos o nos matamos”, afirmó Mora en una mini rueda de prensa.

La directora, quien asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM 2022 para presentar su película Los reyes del mundo, disponible próximamente en Netflix, ya comenzó su preparación para la primera temporada de la serie; aseguró que nuevamente está leyendo el libro y haciendo sus propias anotaciones para poder expresar y apegarse lo más que se pueda al libro.

“Hay muchas cosas del libro que me parecen fascinantes, en general es un proyecto que apenas está empezando y lo que me parece más interesante plasmar es por qué el realismo mágico nace en un lugar como Colombia, para mí es un acto de supervivencia”, expresó.

Cien años de soledad aborda la historia de la familia Buendía que se desenvuelve en el pueblo de Macondo; siete generaciones se enfrentan a su propia historia pasada.

Hasta el momento se desconoce al elenco que podría protagonizar la historia, sólo se sabe que las grabaciones serán casi en su totalidad en Colombia; se prevén dos temporadas debido a que el contenido oscila entre 14 y 18 horas.

Alex García López fungirá como co director, mientras que el diseño de producción estará a cargo de Eugenio Caballero, ganador del Oscar por El Laberinto del fauno.

“Macondo, ya la verán, no puedo describirla, pero es igual de compleja que la novela. Es una historia que parte de un éxodo, se llega a un lugar en medio de la selva, al lado de un río y se tiene que crear una proto-ciudad que evoluciona durante casi 60 años y se colapsa en sí misma. Eso a nivel técnico, es muy difícil”, comentó Caballero durante su paso en la alfombra roja de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Caballero, además, está involucrado en el filme Pedro Páramo, la cual arrancará su rodaje el próximo año.

“Son proyectos que ahora se anunciaron, pero llevo muchos años trabajando en ellos. Cien años de soledad es un proyecto que se lleva desarrollando dos años, empezamos a hacer dibujos y son proyectos que claramente te retan, todo mundo tiene un Comala (de Pedro Páramo) en la cabeza, un Macondo y forzosamente el que yo cree va a ser distinto al que cada uno tiene.

“Lo primero es quitarse esa idea de la cabeza (imágenes preconcebidas) porque si no estarías encadenado, lo que creo es que en ambos casos y por distintas maneras, la literatura misma te enseña o guía a cómo hacer esos decorados y al final acaba por ser una interpretación personal”, comentó Caballero.