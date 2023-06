Abre el FICG 2023 con Amor y Matemáticas, de Claudia Sainte-Luce

La cineasta Claudia Sainte-Luce ya no busca el gran éxito o un amplio reconocimiento para sus películas, su objetivo principal es y será siempre compartir historias que le conmuevan, que aporten a una reflexión social, pero sobre todo que puedan servir como catarsis en su vida.

En 2013 Sainte-Luce dirigió Los insólitos peces gato, su primer largometraje, basado en una historia personal de duelo y resiliencia, logró distintos reconocimientos tanto en festivales nacionales como internacionales. La realizadora, pensó que estos triunfos se repetirían en su segundo filme, La caja vacía, el cual dirigió, escribió y protagonizó junto con el actor Jimmy Jean-Louis, pero al no suceder como esperaba, entendió que los premios son sólo eso, halagos.

“El demonio se me quitó después de haber hecho la película Los insólitos peces gato (2013), fue algo muy lindo, pero a la vez la gente esperaba que yo hiciera una película parecida o igual después, sin embargo, uno va cambiando en su interior y sus demonios, sus sombras, igual que aquello que ama, está en constante crecimiento, entonces no podía ser igual a lo que vendría después”, afirmó la directora en entrevista.

“Cuando me di cuenta que la segunda y tercera película (El camino de Sol, la historia del secuestro de una niña) no tuvieron el mismo nivel de aceptación, ahí entendí que las cosas no las haces para afuera, ni para ganarte premios, para tener dinero o agradar. Entendí que yo seguiría siéndole fiel a mi discurso en vez de darme algo más fácil que diera gusto. A partir de ahí decidí contar lo que quise y, a lo mejor no se ve o estará complicado, pero sigo en esa lucha todos los días”, agregó la directora.

En el año en que dirigió su ópera prima, Adriana Pelusi escribió el que ahora es su quinto largometraje, Amor y matemáticas, que se estrena en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, FICG, que se llevará a cabo del 3 al 9 de junio.

“Yo ya conocía el guion y conocía la historia y desde entonces (en 2013), nos empezamos a plantear cómo levantarla. En 2021 la filmamos bastante rápido, al año siguiente la presentamos fuera de México y ahora por fin se verá en México, en Guadalajara.

“La historia aborda distintos temas, por ejemplo, las cosas que se te pasaron por hacer, o cuando crees que tus sueños se han esfumado, cómo la vida a veces va más rápido que tú y, a lo mejor, puedes estar en un lugar cómodo, pero no por ello feliz”, expresó la cineasta sobre esta historia en la que un cantante en el retiro vuelve a los escenarios animado por su joven vecina.

Discurso femenino

En el FICG del año pasado, Sainte-Luce fue reconocida en categorías como Mejor Película, Actor, Director, y Guion, entre otras por El reino de Dios, protagonizada por un niño de siete años que mientras se prepara para si primera comunión, va perdiendo la fe.

“Yo no considero que esté en una posición de éxito, creo que más bien soy afortunada de poder contar mis historias, pero a veces es difícil mantenerte en esto, es un cine que cuesta trabajo salir en salas, se hace un esfuerzo porque confíen en mí, que la gente se anime a ver otras cosas, es todo un tema.

“De repente puedes voltear y decir: ‘tal vez debería de hacer un proyecto de otra índole’, pero no puedo alejarme de las cosas que me interesan”, indicó.

Amor y matemáticas estrenará próximamente en cines. La directora aseguró que ya se encuentra trabajando en su siguiente proyecto el cual abordará la historia de siete mujeres y sus soledades.

“Hablo del género femenino porque me gusta, no porque sea moda, siempre me ha gustado explorar algo más profundo, creo que al hablar de empoderamiento sólo te quedas por encima, dentro de las mujeres hay muchas más cosas”, finalizó.