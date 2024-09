¡Banda y danza folclórica! Así dieron el Grito en Mazatlán

Culiacán, Sin.- Con asistencia masiva, los mazatlecos celebraron el 214 Aniversario del inicio de la independencia con música de banda, espectáculos de danza folclórica y éxitos interpretados de la voz de famosos artistas mexicanos.

El festejo, organizado por el Gobierno de Mazatlán y el Instituto Municipal de Cultura, se llevó a cabo la noche del 15 de septiembre en la Plazuela República, donde el Ballet Folclórico de Cultura, la Banda Puro Mazatlán y destacados artistas como Nathan Galante, Horacio Palencia, Jorge Echeagaray y Jorge Medina amenizaron la velada.

La Banda Puro Mazatlán empezó la celebración poniendo a bailar a los presentes con temas como “El corrido de Mazatlán”, “La chona”, “Cuánto me gusta este rancho”, “La Gitanilla”, “Árboles de la barranca”, entre otras clásicas del regional mexicano.

Tras terminar su presentación, el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura tomó el escenario para deslumbrar con sus coloridos trajes y energéticos movimientos, llevando al público en un viaje a través de las tradiciones y costumbres de México.

La compañía de danza dirigida por Javier Arcadia representó a Sinaloa con trajes regionales y un ánimo contagioso en la fascinante interpretación de “La Loquita”, “La Chingadera”, “El Sauce y la Palma”.

En el bloque coreográfico llamado “Este es Jalisco”, el Ballet Folclórico deleitó con emblemáticos trajes de charro, vestidos con doble olán, brocados y grandes telas que ondearon al ritmo de “El Son de la Negra”, “Viva México”, “No volveré”, entre otros.

Más tarde, el músico originario de Tijuana, Nathan Galante, abrió su presentación con su característica energía al interpretar temas como “El muchacho alegre”, “Amor de cuatro paredes”, “Prenda de mi alma”, “El pajarillo”, “Eslabón por eslabón”, “30 cartas”, “Alguien de aquí”, “Disculpe usted”; antes de cantar “Ya supérame”, “Se acabó”, “Saludo por eso” y “Se va muriendo mi alma” a dueto con el sinaloense Horacio Palencia.

Con las emociones a flor de piel, el cantautor rosarense de apellido Palencia cantó éxitos de su autoría, destacando “A través del vaso”, “Hermosa experiencia”, “Piénsalo”, y “No me pidas perdón”.

Jorge Echeagaray, joven tenor sinaloense, salió al escenario dispuesto a regalar momentos de sano esparcimiento, conquistando al público con su potente voz al interpretar magníficamente “El Rey”, “No volveré”, “Viva México” y “El Sinaloense”.

Durante la celebración, las familias mazatlecas fueron llenando la plaza y calles aledañas, mientras el aroma de los antojitos mexicanos se esparció en el aire.

Cerca de las 23:00 horas, el Presidente Municipal de Mazatlán, Edgar González Zataráin, honró a los héroes de la Patria Mexicana, al tiempo que fue acompañado por la muchedumbre, lanzando vivas, en el tradicional Grito de Independencia.

El cielo del puerto fue decorado con una espectacular lluvia de juegos pirotécnicos con bombas, carcazas, cometas y efectos de minas, que asombró a los presentes mientras resonaba la pista de “El Viajero”, en la voz de Luis Miguel.

Para cerrar con broche de oro, la Plazuela República recibió al ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina, quién salió contento a interpretar el clásico “El sinaloense”; poner a bailar a los asistentes con la cumbia “¿Quién pompó?”, entre otros grandes éxitos como “La llamada de mi ex”, “Los puritos huesos”, “El final de nuestra historia”, “Cuatro meses” y “Que me vas a dar”.