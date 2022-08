Alondra de la Parra estará de gira por México con nuevo proyecto escénico

Con el impulso de acercar a todos al mundo de la orquesta sinfónica, el próximo mes de septiembre, la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra y la artista multidisciplinaria Chula The Clown, ofrecerán una gira por México para presentar su más reciente proyecto escénico, The Silence of Sound.

En conferencia de prensa ambas dieron algunos adelantos de lo que será este espectáculo que fusiona las disciplinas, en apariencia contrastantes, del clown y la música de concierto, el cual llevó cerca de siete años de preparación.

Alondra de la Parra relató que el origen de este proyecto nació tras haberse dedicado durante varios años a dirigir orquestas internacionales y darse cuenta de que hay pocas obras contemporáneas que sirvan como introducción al lenguaje del repertorio sinfónico, accesible para todo público, como lo fueron el icónico experimento de Disney, Fantasía; la adaptación del cuento Pedro y el Lobo, hecha por Serguéi Prokófiev; y la Guía Orquestal para Jóvenes de Benjamin Britten.

“Quise crear una herramienta para que, así sea un gran conocedor de la música sinfónica, un niño, o un joven, cualquier persona, tuviera una manera de entrar en este mundo de fantasías, historias y posibilidades que nos da el idioma de la orquesta”, comentó la directora, quien con este espectáculo incursiona en la dirección escénica.

La historia

Con atractivas proyecciones audiovisuales y selecciones de fragmentos de obras de compositores como Debussy, Bartók, Stravinsky, Prokofiev y el mexicano Federico Ibarra, el espectáculo relata el viaje fantástico de una Clown, cuya vida cambia al conocer el maravilloso mundo de la música.

Alondra de la Parra explicó que la obra tiene varias capas narrativas. La primera es una introducción a los diferentes instrumentos de la orquesta: la Clown, sin palabras, entra en diálogo con las maderas, los metales, las percusiones y algunos instrumentos solistas, como el violín y el chelo; mientras que, por otra parte, el personaje onírico de la Clown transita y madura, comete errores, entra en conflicto con sus deseos, como un reflejo de lo que es el camino de la vida.

Ambas artistas mexicanas señalaron que esta obra no puede definirse como ópera, danza, ni algún arte escénico, pues lo que buscaron fue una forma de traducir todo el lenguaje sensorial que percibe un director de orquesta a los movimientos del personaje.

“Definirlo es quitarle las alas de lo que realmente es, el trayecto a redescubrir la libertad personal. Uno arranca el viaje de la vida quizás con la idea de ir hacia algún punto, pero algo te distrae y otras cosas en la vida suceden”, dijo Chula The Clown.

The Silence of Sound se presentará el 6 de septiembre en la Palacio de Bellas Artes; el 9 y 10 en el Conjunto Santander, en Guadalajara; el 13 de septiembre en el Centro Cultural Bicentenario, de Sal Luís Potosí; y cerrará el 15 de septiembre en el Show Center, en Monterrey.