Aldo Tercero: “La música es parte de nosotros y de nuestro universo”

Culiacán, Sin.- Durante el año pasado el maestro Aldo Tercero se enfocó a la enseñanza online, continuó atendiendo alumnos de canto vía remota; estuvo grabando pistas para los cantantes e impartiendo clases de inglés e italiano.

Después de varios meses el pianista regresa este próximo domingo 14 de febrero para ofrecer un inolvidable concierto dentro de la Temporada Gordon Cambell 2021, el cual se llevará a las 5:00 pm en La Casona de la Machado de Mazatlán.

Aldo Tercero regresa para interpretar lagunas sontas para piano más emblemáticas de Beethoven, “creo que es un concierto muy bueno por diferentes razones una porque se va a tocar Beethoven, en estas sonatas la cuales son un grado bastante difícil que no lo vez todos los días que se toque, y menos estas de Beethoven que son muy importante porque son muy virtuosas y hay lucimiento del pianista y es la primera vez que se puede ver ese tipo de composiciones donde se desarrollan las habilidades de un pianista de no muy alto nivel, entonces siempre es un reto”, detalló el pianista en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Explicó también que además de ser las notas más conocidas de Beethoven de las más importantes y de las más emblemática, “realmente estas notas son muy muy bonitas, y pues por algo pasado a la historia Beethoven porque es un compositor magnífico”.

Al preguntarle qué significaba para el interpretar en un concierto presencial estos melodías, respondió, “se me hace super interesante porque de hecho voy a interpretar una sonata que es la primera que yo conocí y fue así viendo la televisión, me atrapo, me fasciné me quede impresionado de la obra por su fuerza, en ese momento era apenas un estudiante empezaba a tocar piano apenas pero yo quería tocar esa obra y pues es una obra que se pudiera decir que toda mi vida la he estado estudiando porque es de un nivel bastante delicado con una profundad inmensa, por los contrastes que maneja Beethoven es muy importante en el piano porque el desarrolla como parte de la técnica pianística de la que actualmente se realiza”, afirmó.

Aldo Tercero demás de su amor por el piano siempre se ha dedicado en la enseñanza de idiomas y ahora que surge la cuarentena por la contingencia sanitaria por el Covid- 19 el pianista se enfocó al cien por ciento en la enseñanza de los idiomas, “fuera de la música yo enseño idiomas porque se Italiano, inglés, tengo conocimiento de francés y alemán entre otras cosas y eso al principio fue lo que a mí me ayudo a pasar esto y así fue mi forma de adaptarme y a la vez que todavía sigo haciéndolo, así como también estoy haciendo pista para muchos cantantes de todos los estilos desde opera, música popular, etc. yo los hago a piano y pues ha sido magnifico porque yo he tenido la oportunidad de conocer gente de todo tipo que me piden pistas por diferentes razones que la gente quiere cantar entonces de esta forma yo seguí activo durante la pandemia y afortunadamente llevo más pistas de las que pudiera imaginar y es sumamente divertido porque la música siempre está dentro de nosotros”.

“Y pues creo que si a afectado mucho a los artistas porque la gente se ha acostumbrado mucho a todo en línea que de cierta forma es padre porque permitió que mucha gente se acercara a lugares donde nunca había estado entonces fue un contraste que surgió entre lo que estaban haciendo nuestras instituciones oficiales junto con lo que está pasando en todo el mundo entonces en los momentos en que todos se ponen el línea ya no solo veíamos lo local sino que también lo internacional” comentó Aldo.

Por último Aldo aseguró que para él el ex director de la OSSLA, Gordon Cambell, se está poniendo a la vanguardia con su temporada, pues él esta comenzado a reabrir espacios, y está ofreciendo conciertos online y a la vez presenciales, “para mí eso es magnífico, porque además está presentando artistas locales que tienen un nivel maravilloso y es muy padre que eso obligue a no siempre estar buscando a fuera si los tenemos aquí, que se puede hacer con lo que tenemos y sea de buena calidad entonces eso me encanta porque él está buscando hacer esas cosas locales y con buena calidad y eso es lo que deberían de estar haciendo las instituciones porque realmente él lo está haciendo muy bien”, concluyó.

El concierto “Sonatas de Beethoven”, será este próximo 14 de febrero a las 5 pm en La Casona de la Machado, con un costo por boletos, $350 pesos general, con cupo limitado.









