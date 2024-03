Adultos mayores muestran su talento artístico en el Taller de Mayorcitos

Mazatlán, Sin. -Con el objetivo de que las personas mayores compartan los saberes, sentirse y experiencias en el proceso de su vida, se creó en Mazatlán el Taller de Mayorcitos, coordinado por Verónica Poujol.

La propuesta, dirigida originalmente a adultos de 60 años en adelante, aunque también pueden inscribirse de menor rango de edad, está enfocada a las personas de la tercera edad, en trabajar las emociones desde una perspectiva artística, con diferentes herramientas de psicología y arte terapia.

Poujol, quien es psicoterapeuta, maestra en terapia familiar, poeta y tallerista de mindfulness, explica que este taller está construido sobre cuatro ejes esenciales para el bienestar del adulto mayor: cerebro, emociones, cuerpo, espíritu.

“El primero se conecta con la neurociencia, sobre cómo cuidar nuestro cerebro en esta etapa de nuestra vida para preservarlo y prevenir enfermedades degenerativas; el segundo eje se titula círculo mágico, que es una serie de charlas en comunidad sobre el reto de ir envejeciendo, emociones, relaciones, amigos, familia, cuerpo y mente”, señala.

El tercer eje es el movimiento, la danza, el yoga y por último es la meditación mindfulness, poner orden en la mente-pensamiento a través de la meditación y arte terapia.

“Este taller es para darnos cuenta de que aunque pasen los años y estemos en esta etapa, podemos tener una manera de manifestarnos públicamente ante la sociedad, porque luego está la idea de que ya estamos mayores y se nos va relegando a un papel solo de descansar”, detalla Poujol.

El único requisito para las personas interesadas en participar es estar dispuestas a contribuir y participar en todas las sesiones. Al finalizar el taller se le entregará una constancia emitida por el Instituto Sinaloense de Cultura.

“Con esto nosotros queremos decir con esto que estamos vivos y que también tenemos algo qué decir y algo que aportar a la sociedad”, destaca.

“Besar al sapo”

El Taller de Mayorcitos presentó el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el performance “Besar al sapo”, que habla de la ideología patriarcal, para visibilizar sus vicios e injusticias con la intención de que se transforme.

Esta actividad, así como el Taller de Mayorcitos, estuvo a cargo de Poujol, quien dijo que la intención es transformar la idea del patriarcado.

“La idea de la obra es hablar de la ideología patriarcal, no se trata de hacer una protesta contra los hombres, contra lo masculino, sino manifestarnos contra el patriarcado y sus vicios e injusticias”, detalla.

El objetivo es poner sobre la mesa lo que está sucediendo respecto a este tema como una denuncia, para que de esta manera se pueda transformar.

“’Besar al sapo’ no es una protesta, nada más así, es una idea de denuncia para transformar algo, porque lo que no se dice, lo que no se habla, lo que no se manifiesta, no es posible que se transforme”, puntualiza.

El Taller de Mayorcitos se realiza todos los jueves a las 10:00 horas en los salones del Museo de Arte de Mazatlán. Actualmente, está integrado por 11 personas adultas mayores, hombres y mujeres, que a través de esta actividad y de “Besar al sapo” crean un espacio en el que por medio de diferentes disciplinas artísticas, reflexionan en torno al envejecimiento.

Informes

Para más información puede revisar las redes sociales del Museo de Arte de Mazatlán, en Facebook e Instagram, así como llamar al teléfono 6699-815592 o bien, mandar correo electrónico a talleresdelmuseo@culturasinaloa.gob.mx.

Para saber

